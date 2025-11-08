溫體豬肉回歸！屏東肉圓老店開張了 老饕搶透早開心解饞

屏東肉圓老店今天恢復營業，湧入消費人潮。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕非洲豬瘟禁令6日中午12時起陸續解除，昨天傍晚黃昏市場已經可以買到溫體豬肉，也讓肉圓、肉燥飯等相關餐飲業者得以重新開門做生意，屏東市中正路上的肉圓老店已經休店11天，今(8)日一早6點開店，就有忍了好久的客人上門，開心解饞；業者表示，希望政府也能對受到影響的餐飲業者有補貼措施，畢竟這麼久沒有營業，損失也不小。

今天(8)日早市全面有豬肉上市，傳統市場人山人海，豬肉攤前圍滿消費者搶買豬肉，許多民眾直說「還是喜歡吃溫體豬肉」；至於受到防疫措施影響的餐飲業者，在豬肉進貨後，也忙著整理、料理，趕一大早做生意。

「我們從10月28日就開始休息了！整整11天，除了很久以前的口蹄疫情，沒有休這麼久過！」業者說，今天凌晨3點多就到店裡備料，比照假日的單日需求備料，大約6、700粒，平日則是約3、400粒，有開店才能有收入，休息這麼久損失頗大，所以期待政府除了針對養豬戶、豬肉攤等之外，針對受到影響的餐飲業者也能提出補貼措施。

老店6點一開門，客人絡繹不絕，業者忙到手都沒停過，到上午10點多，就已賣出今日備貨的約一半。有熟客說，一聽到肉圓店今天終於開門了，馬上騎車衝過來，說什麼都要來看看，「實在太喜歡吃豬肉，太想念肉圓了！」

消費者想念好久的美味肉圓終於回來了。(記者羅欣貞攝)

休了11天，屏東市中正路上的肉圓老店今天開張了，業者忙到手沒停過。(記者羅欣貞攝)

