溫體豬肉將回歸! 攤商開心 婆媽期待直呼:要買2千塊

生活中心／林詠琪、張智凱 台北報導

等了15天，農業部宣布分兩階段，解除活豬禁宰禁運令，今天中午開始運送，明天恢復拍賣、屠宰，預計傳統市場，週六就能買到豬肉，台北市環南市場，一大早陸續有豬肉攤商，開始清掃攤位，準備回歸，不少婆婆媽媽也很期待，要大買特買。

水柱沖遍整個攤位，所有設備都要乾乾淨淨，台北市環南市場一大早，原本冷清的豬肉攤區，開始有業者來整理，因為等了15天，周六終於可以，開賣溫體豬啦。

環南市場豬肉攤商黃老闆說：「很高興啊，有生意做一定高興的，（歇業期間）有時候找朋友啊，有時候客人來，冰庫有一點點我們要給客人。」

環南市場豬肉攤商開始準備周六恢復營業。





環南市場豬肉攤商陳阿池vs.蔡月香：「以前口蹄疫，要恢復就半年了，以前大家比較會怕嘛，口蹄疫差點轉業了，這一次就有經驗就平常心了，客人說我休好久了，我要禮拜六要出來補貨。」

如今活豬禁宰禁運令，正式解除，週四中午開始運送，周五拍賣、屠宰，預計到周六，各大傳統市場就能買到溫體豬，有民眾也好期待，準備要一口氣買兩千塊。





農業部解除活豬禁宰禁運令。













記者vs.民眾：「當然是好啊，記者vs.民眾，不然都不知道要煮什麼哈哈，記者vs.民眾，就給他先買多一點啊，記者vs.民眾，（金額？）買兩千啊，記者vs.民眾，（大手筆）對啊，記者vs.民眾，絞肉還有排骨什麼都要買了。」

民眾vs.記者：「五花肉買回去煮一煮，加鹽巴米酒，（煮給誰吃？），兒子孫子媳婦，（很開心這樣）對啊。」

環南市場豬肉攤商吳老闆：「剛開始那幾天應該會很搶手，豬肉、內臟都很搶手，但是可能過幾天崩盤了，之後會很厲害，（供需）應該要調配好。」

業者也擔心價格波動，畢竟目前延後上市的豬隻，累積約35萬至39萬頭，農業部祭出登記制、與總量管制，要確保價格穩定，而政府也提供，這段期間休業的豬肉攤商，3萬塊補助。





民眾開心可以買豬肉回家煮給家人吃。









環南市場豬肉攤商：「不無小補啊，因為很多客人也是跟著休息啦。」

非洲豬瘟危機暫時解除，攤商、小吃業都鬆一口氣，香噴噴的豬肉料理，終於又能回歸餐桌。





