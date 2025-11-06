溫體豬肉將恢復供應 卓榮泰指示穩定市場價格

（中央社記者賴于榛台北6日電）豬隻禁運禁宰令解除，7日凌晨零時起恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。行政院長卓榮泰今天說，為避免長時間休市造成毛豬供需失衡，請農業部審慎執行落實產銷調節措施，穩定市場秩序及價格，保障豬農收益及消費者權益。

農業部5日宣布，活豬今天中午12時後可運送，7日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送，不過在查核、監控、法令完備前，仍先禁止廚餘養豬。農業部今天在行政院會報告相關因應處置，包含禁運禁宰期間已提出一級生產鏈相關業者補助方案，解禁後也啟動毛豬產銷調節方案。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰聽取報告後指出，為避免長時間休市造成毛豬供需失衡，農業部應審慎執行落實產銷調節措施，務必穩定市場秩序及價格，保障豬農收益及消費者權益。

為維護食品衛生安全，卓榮泰則要求中央部會及地方政府督促屠宰場、肉品市場、運輸車及豬肉攤商，在7日開市前確實完成全面清消作業，從屠宰、運輸到市場販售，每個環節都要確保溫體豬肉的新鮮、衛生、安全。

卓榮泰也提到，防疫工作仍不能放鬆，中央與地方要更緊密合作，對於可能的破口加以盤點、即時強化，也請各地方政府確實督導轄內豬場，有效落實生物安全措施、自主通報疑似案例，唯有全國上下共同努力，才能杜絕非洲豬瘟，永續台灣養豬產業。

他指出，台灣能持續保有優質且安全的國產豬肉及豐富的美食文化，背後有很多無名英雄，包括豬農、相關從業及防疫人員，這也是民眾共同努力的成果，感謝這段期間所有中央與地方的防疫人員，以及養豬業者的共同努力。

卓榮泰強調，非洲豬瘟是「只會感染豬隻」的動物性疾病，民眾週末可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉，享用包括滷肉飯、肉圓、小籠包等各種台灣美食，一同協助豬農度過生計難關，以實際行動支持國產豬肉，也期待台灣豬肉能早日重返國際市場。

為以實際行動支持台灣豬，卓榮泰昨天也在社群列出數十項解禁後要吃的豬肉餐點，李慧芝說，政院會儘速安排相關行程，讓卓榮泰吃到心心念念的台灣豬。（編輯：林家嫻）1141106