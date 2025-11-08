溫體豬肉解禁 新北零售市場價格持平 每台斤210元

國內豬隻禁令7日解封，8日起零售市場因有肉品市場供貨後已恢復正常販售。（新北市市場處提供）

受非洲豬瘟影響，配合中央實施禁運禁宰15天，新北市零售市場8日恢復溫體豬肉販售，新北市市場處今赴各市場加強查核生豬肉攤商。新北市長侯友宜要求，零售市場除應確實做好環境清潔消毒及生豬肉品來源查核外，未來持續守好防線，確保市場肉品安全衛生，讓庶民產業恢復以往，市民消費無顧慮。

市場處表示，國內豬隻禁令7日解封，8日起零售市場因有肉品市場供貨後已恢復正常販售。根據資料顯示，溫體豬肉於疫情前每台斤200元，8日重新開市後，經查核市場販售價格每台斤210元，相較禁運前的價格差異不大，顯示豬肉價格平穩。雞腿肉8日查訪每台斤200元，較疫情前後約上漲20至30元，後續將持續觀察相關肉品價格的變化。

廣告 廣告

配合中央實施禁運禁宰15天，新北市零售市場8日恢復溫體豬肉販售。（圖／新北市市場處）

8日重新開市後，市場販售豬肉價格每台斤210元，相較禁運前的價格差異不大。（新北市市場處提供）

對於攤商關心的豬肉攤商補助部分，禁運禁宰期限解除後，市場處7日發函各市場自治會登記造冊，12月5日前函送市場處，預計11月17日邀集公有及民營市場召開攤商補助申請表件說明會；申請文件經市場處受理經審核無誤後，針對新北市加碼生豬肉攤每攤1.5萬，將直接撥付予攤商提供的銀行帳號。

至於經濟部補助每攤3萬元部分，將由市場處造冊後函送經濟部商業發展署審核，若經審核通過後補助款項將直接撥付至攤商提供的銀行帳號。未來將持續關注市場供應與攤商營運情形，積極推動相關紓困及行銷廣宣方案。

此外，非洲豬瘟疫情期間，新北市府為體恤公有市場攤商的生計，除對無出攤營業的豬肉攤商免收使用費外；對於販賣肉製品及熟食品的攤商，如因無生豬肉物料致無法出攤營業者，亦減免使用費。

市場處未來會持續關注市場供應與攤商營運情形，加強宣導非洲豬瘟防疫資訊，並呼籲攤商勿購買及販售使用來路不明的肉品，注意相關防疫措施及加強環境清潔消毒。

更多中時新聞網報導

藤井麻由因愛退團 認「此生最後悔的事」

NHL》射進生涯900球 奧維奇金寫歷史

陳玉勳被自己打呼聲嚇到 誤為撞鬼