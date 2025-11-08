溫體豬肉解禁 新北：零售市場價格平穩（2） (圖)

其他人也在看
溫體豬肉解禁 新北零售市場價格持平 每台斤210元
受非洲豬瘟影響，配合中央實施禁運禁宰15天，新北市零售市場8日恢復溫體豬肉販售，新北市市場處今赴各市場加強查核生豬肉攤商。新北市長侯友宜要求，零售市場除應確實做好環境清潔消毒及生豬肉品來源查核外，未來持續守好防線，確保市場肉品安全衛生，讓庶民產業恢復以往，市民消費無顧慮。中時新聞網 ・ 13 小時前
紙風車劇團以台語說故事 「順風耳的新香爐」傳遞在地文化情感
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】紙風車劇團昨（7）日晚間在東石國中帶來「順風耳的新香爐」台語版演出，劇中以互傳媒 ・ 13 小時前
影／彰化市慶祝重陽節表揚金婚夫婦 恩愛50年牽手半世紀
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】今年10月29日的「九九重陽節」已過，彰化市為慶祝重陽節舉辦的系列活動壓軸互傳媒 ・ 14 小時前
新北耶誕城遭板橋居民反彈 洪孟楷籲參考東京都廳全年閃耀
今年「新北歡樂耶誕城」將於11月14日登場，但活動再遭新北市政府周邊板橋居民反彈。對此，國民黨立委洪孟楷表示，耶誕城已成國際知名活動，如何延續品牌能量、同時兼顧生活品質，是新北市下一階段城市行銷的重要課題。他建議市府參考東京都廳經驗，打造「365天亮起的新北」，讓城市全年閃耀，達成居民、觀光與城市三自由時報 ・ 12 小時前
新北耶誕城遭板橋居民反彈 洪孟楷建議分區輪辦、市府大樓妝點常設化
2025新北歡樂耶誕城下周五登場，但再遭新北市府周邊板橋居民反彈。國民黨立委洪孟楷今建議新北市府，仿造東京都廳打造「365天亮起的新北」，升級耶誕城品牌，達成在地居民、觀光、城市三贏局面。太報 ・ 15 小時前
陸航艦福建艦服役 首採電磁彈射
大陸第三艘航母，也是首艘採用電磁彈射的福建艦於五日在海南三亞某軍港入列（服役），大陸官媒昨天發布訊息稱，中共總書記、中央...聯合新聞網 ・ 18 小時前
溫體豬恢復拍賣第2天！ 雲林肉品市場豬價破102元
據了解，雲林縣11月7日豬肉每公斤平均價格是98.92元，均重為128.5公斤，以禁運宰令前一週（10月16至22日）最高價96.65元高出2.27元，而較當週最低價86.13元多出12.79元。今天（8日）全台豬隻恢復拍賣交易進入第2天，一大早豬肉攤、食品廠、冷凍商等等就抵達肉品市場。黃加安...CTWANT ・ 12 小時前
台灣虎航第二批高雄客艙組員今初試 逾千人搶30名額競爭激烈
瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼上月底迎來第25梯客艙組員的報到後，今（8）日再度啟動第二批高雄客艙組員的初試徵選。虎航表示，今年12月將在台南開航首條國際航線，直飛熊本及沖繩，需才孔急。台灣虎航自上月初宣布招募並開放履歷投遞以來，短短兩週便吸引了近1900名應試者報名，報名自由時報 ・ 15 小時前
賴瑞隆、邱議瑩喊第一名 柯志恩：別忘了許智傑、林岱樺
國民黨立委柯志恩今（8）日出席高雄彌陀漁港「大港開吃」活動，針對外界點名民進黨立委賴瑞隆與邱議瑩將成為主要對手，她笑著回應表示，許智傑就在旁邊，認為這樣很不公平，強調許智傑也是好友不能被忽略。柯志恩並點名林岱樺在岡山的造勢也相當成功，質疑怎麼會只說是前面兩名，直言「那都是他們自己講的啦」。中天新聞網 ・ 12 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 15 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 7 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 15 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 22 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 17 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 9 小時前