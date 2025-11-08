溫體豬解禁！基廟口名店復業 顧客為「扒飯」早起

基隆廟口11號攤，一大早就吸引不少饕客上門。（圖／東森新聞）





溫體豬肉終於解禁！許多店家恢復營業，基隆廟口的滷肉飯，老闆娘天還沒亮就趕緊備料，位在新竹的肉圓店，店休12天再度開業，老闆雖然開心，但也坦言溫體豬貨源還是不足，預估要到下周二才會回穩。

熱騰騰白米飯，淋上黃金滷汁，再搭配一旁蒸架上一碗碗排骨湯，冬瓜、苦瓜或是金針花，想喝什麼通通有，光用看的就令人口水直流。

基隆廟口11號攤，一大早就吸引不少饕客上門大口扒飯，因為實在好久都沒享用到這美味。

顧客：「好幾天沒吃，很想念。」

為期15天禁宰令終於在11/7宣布解除，美味的溫體豬，不只顧客吃的開心。老闆娘手更是一刻都不敢停下，天還沒亮就開始備料。

位於宜蘭的城隍廟切仔麵從10/26一路店休13天，如今恢復營業，一早湧進排隊人潮。老闆娘仍舊熟練化身快刀俠，使出渾身解數刀起刀落，將大塊天梯和粉腸迅速切塊裝盤。

顧客：「幸福幸福，終於吃到豬肉了。」

終於吃到記憶中的美味，饕客們感動的淚水不爭氣地從嘴角流出，一口一口大快朵頤。

無獨有偶，同樣喜氣洋洋重新迎接客人的還有這...。肉圓在油鍋裡頭炸的油亮，放入碗中剪開，淋上秘製醬料，一口咬下Q彈外皮包裹鮮嫩肉餡，多重口感每一口都令人大呼過癮。

鷹王肉圓老闆：「因為禮拜一肉品市場又休息，到禮拜二陸陸續續，就會恢復平靜。」

位在新竹的鷹王肉圓店休12天再度開業，老闆臉上堆滿笑容，卻也坦言豬肉貨源要到下周才能回穩。

另外位於高雄苓雅的知名南豐滷肉飯，餐盒內白飯裝得滿滿滿，放入酸菜及肥瘦相間控肉，先前受到豬瘟影響，只能使用冷凍豬肉，終於等到溫體豬重磅回歸，9點一開門就吸引民眾前來排隊。

顧客：「懷念餓到不行，想一次吃兩頓。」

豬肉禁宰令解禁，不少店家終於盼到這天，要用最好品質，感謝老顧客們的一路相隨。

