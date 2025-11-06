溫體豬重回台南校園午餐 肉品採購恢復疫情前模式

教育局表示，配合活豬解禁，台南市學校午餐肉品採購恢復疫情前模式。（教育局提供／曹婷婷台南傳真）

豬隻禁運禁宰令解除，中央宣布自6日起恢復活豬運輸，並自7日零時起正常辦理拍賣、屠宰及屠體運輸。台南市政府教育局今天宣布，學校午餐同步恢復疫情前豬肉供應模式，除採用CAS合格冷凍豬肉外，也可依需求選購可溯源且合格屠宰的豬肉。

教育局上月22日公告為避免非洲豬瘟肉品進入校園，至11月底前暫時停用溫體豬肉，後續開放期程將視中央疫情發展與農業部公告滾動修正，隨著豬瘟解禁，校園午餐使用溫體豬肉也跟著解禁。

市長黃偉哲表示，疫情期間，各校配合防疫工作，午餐肉品選用CAS合格冷凍豬肉或其他替代蛋白質來源，以確保午餐品質及符合營養成分，目前中央在疫情並未外擴的情況下，已宣布解除禁運禁宰，因此各校在確保午餐衛生安全的前提下，恢復豬肉食材的合規採購方式，也讓午餐肉品選購恢復正常。

廣告 廣告

教育局長鄭新輝指出，隨中央豬瘟防疫作業期滿並公告恢復豬隻正常供應，台南市學校午餐自7日起將比照疫前供應模式辦理，除符合CAS的豬肉外，得選購可追溯食材來源的合格屠宰豬肉，以確保食材安全，也會要求學校落實食材把關機制，查核食品標示、來源證明與屠宰場登錄等文件，讓師生與家長能「看得到、查得到、放心吃」。

針對午餐廚餘處理，台南持續推動校園廚餘減量，加速達成3個月內總廚餘減量8％目標，也已實地派員至多所學校勉勵第一線廚工伙伴、營養師、午餐執秘及學校行政人員，共同努力兼顧校園食安與廚餘減量。

更多中時新聞網報導

腳踝傷口難癒合 靜脈瓣膜惹禍

補充保費採年結 在野質疑變相調漲

連假助攻 高鐵運量新高 尖峰分流 新車2年上線