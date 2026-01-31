溯源查扣800餘包毒咖啡 東檢法辦販毒集團3人 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

凡姓男子遭警方查獲非法持有毒品咖啡包167包及第三級毒品愷他命29包，台東地檢署指揮警方溯源追查，又在凡男住所查獲更大量之毒品咖啡包665包、愷他命2包，東檢日前偵查終結，以涉嫌販賣第三級毒品罪嫌起訴凡男及販毒集團的另名陳姓男子及劉姓女子。

東檢表示，全案緣於臺東縣刑事警察大隊偵二隊與屏東縣警察局內埔分局偵查隊於114年7月間，共同查獲被告凡男持有含第三級毒品成分為甲基甲基卡西酮之毒品咖啡包167包及第三級毒品愷他命29包，由於凡男持有大量毒品，警方報請地檢署由檢察官張瑋芯指揮警方成立專案小組深入偵辦。

專案人員溯源深入追查手機資料，發現凡男與陳男、劉女組成販毒集團，利用LINE通訊軟體販賣毒品咖啡包及愷他命予不特定人，114年10月間持法院核發之搜索票，在凡男居住處所執行搜索，查扣更大量之毒品咖啡包665包、愷他命 2包及現金、手機等物，經向法院聲請羈押獲准。檢察官並於日前將全案以涉嫌販賣第三級毒品罪嫌，提起公訴。

東檢指出，本案查扣之毒品數量以觀，在本轄已具毒品中盤商之規模，幸經檢警通力合作，鍥而不捨深入追查，溯源刨根，適時阻斷大量毒品流入市面。東檢呼籲，農曆春節假期即將到來，檢警打擊犯罪並無假期，將持續查緝轄內毒品不法情事，以維護民眾在過年期間之身心健康及財產安全。

照片來源：台東地檢署

