溯源查槍逮2嫌 起獲罕見卡片型摺疊手槍

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台南市刑事警察大隊根據一起民國113年的槍砲案，持續向上溯源，調閱大量資料進行分析，鎖定槍枝來源。台南市刑大表示，與白河警分局組成專案小組一路追查，針對涉案人進行蒐證，分析過濾出涉案處所，進行長期監控。去年12月下旬，見時機成熟，循線於台南市善化區，將涉案的陳嫌及官嫌等2人查緝到案，起獲非制式卡片型手槍1枝、手機型手槍1枝、霰彈槍子彈2顆等物。

台南市刑大表示，數月的跟監、蒐證後，員警於去年12月下旬，見時機成熟，除循線逮人，還起獲非制式卡片型手槍、手機型手槍、霰彈槍子彈等。而查扣槍枝為罕見的微型槍枝，外型乍看為薄型卡片盒及蘋果牌手機，摺疊展開後竟能成為1把手槍，可裝填2發子彈，便於攜帶及偽裝。全案訊後，依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送台南地檢署偵辦，並深入追查槍枝來源及流向。

台南市刑大大隊長李宏倫呼籲，秉持「槍枝零容忍」立場，全面掃蕩各式非法槍械源頭，攔阻黑槍流通。也呼籲民眾，切勿以身試法。若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同防制非法槍械，以有效淨化社會治安。

照片來源：台南市警方提供

