溯源查緝不動產詐騙 宜蘭警逮16人查獲手槍炸藥子彈

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

宜蘭縣羅東警分局與縣刑警大隊，針對年初的一起不動產詐欺集團案，鍥而不捨溯源追查，歷時逾11個月共計發動4波查緝，逮獲集團成員共16人。羅東警分局表示，犯嫌鎖定資金周轉困難、急售不動產的被害人，透過偽造財力證明及不實交易文件，詐取貸款並侵害被害人不動產利益。詐欺集團幕後，還疑有不法幫派共謀涉案。

宜蘭警方表示，除共逮獲16人，搜索涉案幫派堂口等詐團據點，也查獲制式手槍、土製炸藥、槍枝零組件及子彈、幫派標誌口罩、別針徽章、藏頭詩及存摺、契約等物。向宜蘭地方法院聲請裁定扣押不法所得共計3筆不動產，價值約新台幣5252萬元獲准，涉案犯嫌依詐欺罪、洗錢防制法及偽造文書等罪嫌，全移送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭縣政府警察局表示，面對詐騙手法不斷更新，警方除強化科技偵查與跨單位合作外，更導入「社區力量」參與防詐宣導，期盼以更貼近民眾生活的方式，提升識詐能力。更頒發年度防阻詐騙有功人員獎項，鼓勵轄內金融機構、超商及第一線員警，積極投入各項防阻詐騙工作，展現齊力打詐決心。

縣警局表示，據165「打詐儀錶板」統計，宜蘭縣今年每月平均受理數為247件、財損金額為1億1505.8萬元，與去年8至12月每月平均322件、財損金額1億9359.1萬元相比，分別減少了受理數75件及財損金額7853.3萬元，減少幅度分別為23.3%及40.6%。

另外，就今年上半年及下半年比較分析，上半年每月平均受理數254件、財損數1億2911萬元，下半年月平均受理數238件、財損數9818萬元，相關數據亦呈逐漸下降趨勢，顯示宜蘭檢警全力執行打詐工作，已獲得成效。統計今年1至11月，宜蘭警方共查緝詐欺集團共計39件309人。

縣警局表示，因應近期詐欺財損較高的族群及手法，仍是以針對50歲以上人士的假投資詐騙。為加強宣導及拉近宣導距離、讓防詐資訊更貼近生活，特別邀請了蘇澳鎮蘇西社區律動班「蘇西甜心姐妹」，參與宣導活動。這群樂齡媽媽們，以「歌舞劇」方式，創意演出反詐情境劇。以輕鬆幽默的方式，重現「假愛情交友投資詐財」等常見詐騙手法。

宜蘭縣警局長劉炯炫提醒，近來假網拍詐騙案激增，民眾多透過社群網站上的交易平臺進行聯繫，隨後詐騙集團會導引被害人，使用LINE等通訊軟體進行後續聯繫，再引導被害人至7-11賣貨便、全家好賣+等平臺賣場進行交易。

劉炯炫表示，再來假賣家就會聲稱無法完成訂購等話術，並傳送賣場的假客服網址或LINE帳號；接著假冒賣場的平臺客服，會以「未開通金流服務」、「未簽署託運條款」、「未完成實名制認證」、「未簽署誠信交易」或其他理由，要求被害人配合後續「網路銀行轉帳」進行驗證作業，最終導致被害人誤信而遭騙。

照片來源：宜蘭縣警方提供

