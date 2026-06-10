溯源查詐欺面交車手 2嫌北上桃園再到府收款被逮

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局員警，今（10）日上午10時35分許，循線攔查1輛汽車，當場逮獲23歲姜姓男子，擔任詐欺集團收水手兼駕駛，還有1名20歲郭姓男子，負責到府收款的面交車手。桃園警分局表示，2人一路由台南地區，到處面交收款，現場還查獲剛收款的40萬元。全案訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將2人移送偵辨，並持續向上溯源追查幕後詐騙集團成員。

桃園警分局表示，追查詐騙案件時，鎖定郭嫌、姜嫌等2人，涉嫌當面交車手，多次到府收款，收取詐騙贓款。一路追查發現，桃園地區有被害人，疑誤信網路投資廣告，加入投資群組後，在詐團成員誘騙下，準備依照詐騙集團指示投入40萬元資金，而且約定今天面交收款。

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警方表示，獲報後立即成立專案小組展開調查，掌握詐騙集團取款動態後，部署警力埋伏查緝。今天上午10時35分許，姜嫌及郭嫌收款後，員警隨即現身攔車，當場將2人緝捕到案，並查扣相關證物。將繼續溯源追查幕後詐騙集團成員，務求斬斷犯罪金流、瓦解詐騙組織。

桃園警分局表示，今年度迄今已查獲詐欺案件104案、車手110人，將持續強力打擊詐騙犯罪。也呼籲民眾，凡標榜「高獲利、穩賺不賠、保證獲利」的投資管道，多半為詐騙陷阱，投資前務必審慎查證，如有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，以保障自身財產安全。

照片來源：桃園市警方提供

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