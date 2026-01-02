溯源真安心 中市大安區農會滷出好滋味年菜圍爐饗宴





年關將近，市面上推出玲瑯滿目的年菜料理組合，卻找不到記憶中的味道嗎？臺中市大安區農會推薦消費者數款滷珍饌系列商品，包含滷紅燒肉、香菇滷肉、滷腱子肉及蔥燒獅子頭，皆為覆熱即食料理，只需簡單加熱即可上桌，是年節圍爐輕鬆端出古早味佳餚的最佳選擇。

滷珍饌系列商品榮獲星級溯源食品評鑑三顆星肯定，豬肉原料皆選用國產生鮮豬肉，並採全程一貫化冷鏈生產流程，確保瘦肉精零檢出，且全品項皆無添加防腐劑。產品由通過 HACCP 與 ISO22000 雙驗證的專業工廠製作，層層把關生產流程，守護消費者的餐桌安全。

除了食材來源可溯源，濃厚的古早風味更是滷珍饌系列商品的一大特色。「滷紅燒肉」嚴選可溯源國產豬五花肉，經川燙處理後加入大安?及五種中藥與醬油調味，以文火慢滷工序且絕無添加味精及防腐劑，軟嫩多汁的口感，咀嚼在嘴裡、滿足在心裡；「香菇滷肉」則採用可溯源國產豬五花肉絲，搭配香菇與紅蔥頭爆香，再加入五種中藥及黃金比例特調醬汁慢火燉煮，香氣四溢，入口後唇齒留香，並帶有天然豬皮的滑潤口感。

「滷腱子肉」則選用可溯源國產腱子肉，經川燙處理後加入大安蔥及中藥材，以滷汁文火慢滷，甘甜軟嫩、不油不膩，呈現最樸實純粹的好滋味；「蔥燒獅子頭」嚴選國產豬前腿肉，肉質結實富彈性，搭配優質安泉米提升黏性與香氣，同時減少傳統澱粉比例，吃起來更清爽無負擔。。

料理方式相當簡單，只需將各款滷珍饌調理包解凍後拆袋，放入適當容器，使用瓦斯爐、電鍋、蒸箱或微波爐加熱即可食用，輕鬆完成一道道美味佳餚，讓團圓圍爐的餐桌充滿熟悉又溫暖的家常滋味。

總幹事蔡建宗表示，滷珍饌系列皆為覆熱即食的年節料理，讓消費者在準備年菜時更加省時省力，也能輕鬆煮出一桌安心又美味的好年菜。春節期間，滷紅燒肉、香菇滷肉與滷腱子肉三款商品皆推出優惠價格，歡迎民眾前往飛天豬生活館實體門市選購，或撥打 04-2671-0909 分機 14 洽詢，亦可至飛天豬官方網站https://www.annofood.com/選購。

