溯源緝毒 卡式瓦斯罐內有乾坤藏喪屍煙彈原料

cnews204260118a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市刑事警察大隊偵辦毒品案件，持續向上溯源擴大偵辦後，調查發現1名劉姓女子，涉嫌以販毒為業，並以夾娃娃機店當掩護，購買原料後自行製造俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯。台中市刑大表示，員警深入蒐集藥腳及劉女犯罪事證後，發現向劉女購毒的藥腳多達6人，日前循線兵分多路至劉女及藥腳住所查緝。當場查獲劉女竟涉嫌將卡式瓦斯罐，外殼裁開後挖空內部，再加裝開關，最後毒品藏放進罐內，以逃避查緝。

廣告 廣告

台中市刑大表示，劉嫌將所製作的喪屍煙彈，連同海洛因、安非他命等毒品，販售給下游藥腳，行徑極為囂張。而且劉女為了規避警方查緝，除了以夾娃娃機店，掩護充當毒品交易場所外，還費盡心思特製藏放毒品的器具。她就將卡式瓦斯罐外殼裁開，並挖空內部加裝開關，將毒品藏放進罐內，特製的卡式瓦斯罐外觀，與一般卡式瓦斯罐完全相同。

警方表示，所幸查緝小組成員十分細心，搜索現場時，發現卡式瓦斯罐手感異常，搖晃時沒有一般卡式瓦斯罐內，有液體燃料的晃動感。仔細檢視後發現，劉女將毒品藏放其中。劉女這時見事跡敗露，才全部坦誠犯行。員警除了在卡式瓦斯罐內，查獲依托咪酯原料粉末，另外於房內搜出海洛因5包、安非他命5包、依托咪酯煙彈8顆、依托咪酯煙油5罐、手機、電子磅秤、吸食器及毒品製造分裝工具1批等。

cnews204260118a03

台中市刑大表示，訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌，將劉女移送台中地方檢察署偵辦。檢察官訊問後，向法院聲請羈押也獲准。案件已由台中地方檢察署將劉女及共犯，依毒品危害防制條例第4條第2項提起公訴。

台中市刑大大隊長紀延熹強調，根據毒品危害防制條例，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。刑責相當重，警方絕不容許有販賣毒品的犯罪行為，並將持續實施掃蕩，刨根溯源，打擊行動絕不手軟，以穩定轄內治安。

照片來源：台中市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

不滿車主拿回鑰匙 50歲男竟涉嫌放火燒機車座墊

加拿大女疑當提領車手 亮眼穿著吸睛警南北連線逮人

【文章轉載請註明出處】