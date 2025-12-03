溯源逮藥頭！警逮毒品現行犯破喪屍菸彈分裝場 再起獲空氣槍

北市中正第二分局日前逮獲毒品現行犯，向上溯源逮獲藥頭，破獲喪屍菸彈分裝場。(圖／翻攝畫面)

北市警局中正第二分局日前於轄內查獲毒品現行犯，為防制毒品危害滲入社區，警方也積極向上溯源追查供毒藥頭，最終掌握上游一名30歲的劉姓男子涉嫌重大，於新北市板橋一帶將人逮捕到案，並在劉男所在的民宅內起獲依托咪酯原料、菸彈成品、菸彈空盒、香精與丙二醇等各式毒品分裝工具與一把空氣槍。

警方日前先是在轄區內逮獲一名毒品現行犯，並在男子身上起獲依托咪酯菸彈，從而向上溯源，最終鎖定一名30歲的劉姓男子涉嫌重大，其疑似透過臉書社團兜售「喪屍菸彈」，售價每顆約2000元。警方掌握劉男行蹤後，鎖定劉男於新北市板橋一帶出沒，日前見時機成熟，一舉將人逮捕到案，並發現劉男涉嫌以民宅作掩護，實際上進行依托咪酯菸彈分裝工作，當場在現場查獲依托咪酯原料、菸彈成品、菸彈空倉、香精、丙二醇及各式毒品分裝工具。全案詢後依毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

中正第二分局呼籲，吸食毒品害人害己，依托咪酯為中樞神經抑制劑，使用後會導致無法思考、昏迷、意識不清、無法控制身體等危害個人及他人安全情形，若民眾發現疑似有人吸食毒品，應立即撥打110通知警方到場。

