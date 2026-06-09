溯源餐廳吃得安心 13年4家增至1600家

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台灣農業跨領域發展協會於2013年，與農業部合推溯源餐廳，盼讓消費者吃得安心，業者原採觀望，後來食安問題日益受重視，目前已有1600家餐廳食材可溯源，熱炒店也加入。

台灣農業跨領域發展協會（AMOT）今天舉行第11屆「星級溯源餐廳評鑑」頒獎典禮，展現台灣餐飲產業近年在食材溯源、低碳供應鏈與永續飲食推動上的成果，農業部、環境部、外交部及非政府組織NGO國際事務會也派代表參加。

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協會秘書長張奐雲接受媒體聯訪說，協會在2013年，首創溯源平台連結產銷履歷及有機資料庫，使餐廳使用的食材來源更即時透明，只要在點餐前掃描溯源餐廳QR code，便能看到食材進貨的時間與來源，讓社會大眾可以輕鬆掌握通過安全驗證食材的來源，確認食材是否新鮮。

張奐雲說，成為溯源餐廳一定會增加營運成本，剛開始業者採觀望態度，第1年只有4家餐廳申請加入，第2年竟有3家業者退出，之後台灣陸續發生多起食安事件，促使更多餐飲業加入產銷履歷體系，尤其王品、麥當勞等知名品牌加入，更是對制度的肯定，目前已約有1600家餐廳，消費者認同也是溯源餐廳能快速成長很重要的因素。

張奐雲表示，協會11年前開始辦理「星級溯源餐廳評鑑」，有3種等級，1顆星以使用單項產銷履歷食材為基礎，2顆星需擴大使用範圍，3顆星則要求可溯源的菜要5道以上且食材品項須多元，不得以單一品項重複替代，逐步形成可辨識的市場標準。

協會統計，目前獲3顆星的溯源餐廳約占3成以上，多數為2星，去年全年使用可溯源的食材量已達582萬公斤，顯示制度已對農產品銷售形成實質帶動。

張奐雲表示，餐廳可透過協會平台媒合供應商與農民，部分品牌甚至直接向農民採購，逐漸打破過去必須經由層層拍賣的供應方式，供應商若能配合出貨並完整登錄資料，即可獲得推薦，讓餐廳更容易找到合適來源，由於長期契作與穩定採購價格優於拍賣市場，農民也因此獲得較高保障。

張奐雲說，部分業者雖因導入食材溯源而成本提高，卻未調漲售價，且仍願意持續投入，主要原因在於品牌形象與風險控管，例如原本在新北市的一家連鎖熱炒店，先申請成為1星溯源餐廳，之後再申請升級到2星，但產品售價並未調漲，最近還在台北市開了分店。

張奐雲提到，根據協會的調查，多數消費者對有加入溯源的餐廳會感到安心，對業者偶發的事件也會有較大的包容度。

張奐雲說，台灣在餐廳端導入產銷履歷與即時查證機制的做法，已受到新加坡、日本業者關注，日本甚至派人來台灣考察。（編輯：管中維）1150609