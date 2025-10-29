溺斃2幼女…「失明沒收入」吃女兒速食店剩下餐點

社會中心／新北報導

新店碧潭簡姓陸配帶著2個女兒輕生。（圖／翻攝畫面）

新北市新店一名簡姓女子去年7月間誘騙年僅9歲、10歲女兒下水，溺斃在碧潭案，台北地檢署去年10月28日依殺人等罪起訴簡女。台北地院28日上午開始連續3天的庭訊，簡女認罪，稱因為和公婆生活總是有摩擦、想搬出去住，但丈夫總是要她消化情緒與委屈。據了解，由於婆婆說2名孫女和自己不親，簡女被要求起床後就帶2名女兒出門晃晃，簡女也照做，但因沒錢的緣故，因此去速食店只點女兒要吃的餐點，自己則吃女兒剩下的。

廣告 廣告

萬芳醫院的精神科吳姓醫師指出，簡女來台後，幾乎沒有社交活動，加上夫妻都沒有正式工作，依靠存款為生，經濟拮据，丈夫曾以她名義申請小額貸款，而簡女因為經濟方面有很大落差，造成極大焦慮、擔憂，她帶2女兒去吃麥當勞時，只點2女兒的餐點，自己吃女兒吃剩的，但她的銀行帳戶、金融卡都任由丈夫自由使用，不過，簡女並不清楚丈夫財務狀況。

簡女28日庭訊時稱，白姓丈夫因在中國工作認識，夫妻倆相差13歲，結婚11年，婚後生下2個女兒。一家住在中國時，自己開公司賣護膚品、兼職清潔酒店包廂，也學過紋繡，但因故左眼受傷失明，導致她無法工作，才在去年7月才攜2女以依親方式，來台與公婆居住。

不過，因為簡女聽不懂台語，常常懷疑公婆在責罵自己，加上婆婆說2個孫女跟她「不親」，之後丈夫便要求自己，起床、刷完牙，就帶女兒出門，去超商、去街逛，直到公婆晚上9時許睡覺後，在一起和女兒再回家洗澡、就寢。

她還表示，回台後，丈夫要她瞞著公婆眼睛受傷的事，原因是怕老人家擔心，還建議她打臨工，或是一起學作股票，她選擇作股票，但隨著與公婆的矛盾愈演愈烈，簡女說曾與丈夫爭執過，丈夫卻只説，「各自的委屈自己消化，不要訴苦」，她雖無助卻依舊依丈夫說的做。

簡女說，自己曾多次向丈夫提議搬家，但丈夫總是那套說詞；去年7月2日早上，她和丈夫再度發生爭執，讓她終於忍不下去，等丈夫出門去找公婆質問，「你們為什麼會這樣對我，到底把我當作什麼？」為何總是無法達到你們的要求，並當庭痛哭，「我想跟公婆解釋，我們生活上很多事情可以改，我們都可以改，我可以改。」

檢察官問，簡女是否因丈夫態度冷淡感到委屈、憤怒？她回說，「有委屈但沒憤怒。」因為自己在台灣生活過得非常小心翼翼，案發當天恐是因情緒沒有控制好，她向公婆解釋時，婆婆拿起手機錄影時，後來她就摔杯子、盤子，摔在洗碗槽、公婆床上。

簡女強調，「一直以來，老公跟小孩是我的全部，那時候覺得老公不理解我，我做的事情沒辦法達到老人家要求，我已經很努力了，我覺得是自己的錯，我沒有生他們氣，是氣自己為什麼要讓自己眼睛受傷、沒有收入。」

對於負氣帶2女兒到碧潭，簡女說，她在潭邊想了很多，突然想帶女兒一起離開，「我之前說給女兒拍照、去搭船，其實根本沒拍照，因手機放在袋子，我左右手各牽1個女兒，我們3人一起下水，因為2女兒喜歡玩水稍微會游泳，但須用游泳圈，當時我也在水中，事發時間很短，沒太大印象，我只記得小女兒有上岸一下。」

公訴檢察官提示偵訊筆錄，簡女當時說「我轉頭看到小女兒靠近岸邊，騙她下來、誤導她，同時放開大女兒的手，所以大女兒往湖中漂」。雖簡女現在強調：「我沒有說騙。」但承認先前曾供稱，「有聽到女兒吃水發出咕嚕咕嚕聲音」，不過這是她心裡的感覺，感覺下水會有聲音。

簡女還說，「她們沒有掙扎，如果有我就會清醒。」並在案發前曾對女兒說，「媽媽帶妳們去另一個世界、去天堂。」並強調「我們3個一起下去水裡面」，簡女還當庭舉起雙手，做出牽2女兒一起下水的姿勢。至於簡女自己如何上岸，她說只記得抓著一個東西，但不知道是什麼。

簡女稱，案發當晚自己沒有回家，只想償還積欠父親的錢，然後再去「找女兒」，於是她傳訊息，把她在中國的股票帳號及密碼告訴父親後，隔天又走去碧潭，但因本能而回到岸上，後來她走到碧潭吊橋上，遇到一名老先生問她怎麼身上濕濕的，她就問老先生「警察局怎麼走」，去警局投案自首。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

中配溺死2幼女竟期待出獄修復婚姻…醫嘆：缺乏現實感

少年生日前一天遭母「迷暈割喉慘死」…她遭逮：這是兒子的生日願望

美甲師命喪豪宅…友幫抱不平訴悲慘遭遇：她背負很多，一心想改變命運

李威妻涉精舍殺人案…開庭「不認罪」：不知最終對方會這樣「離開」

