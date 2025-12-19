溺水自救！憲法法庭宣告《憲法訴訟法》「藍白立委版」違憲 判決理由曝光
藍白立委去年12/20合力通過《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，導致僅存8名大法官的憲法法庭停擺1年，在3名大法官退出評議的狀況下，憲法法庭5名大法官今天仍出重手打臉藍白立委，宣告《憲訴法》部分修正違憲。判決主要是認定，本案立法程序有重大瑕疵而且牴觸《憲法》權力分立原則，即日起失效。大法官宣告復活。
藍白立委去年12/20合力通過《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，導致僅存8名大法官的憲法法庭停擺1年，在3名大法官退出評議的狀況下，5名大法官今天突圍成功，出重手打臉藍白立委修法，宣告《憲訴法》部分修正違憲，也讓憲法法庭再也不受立法院挾制。判決主要認定，本案立法程序有重大瑕疵而且牴觸《憲法》權力分立原則，即日起失效。
本案由大法官呂太郎主筆，共有謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥5名大法官參與評議，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美則未參與評議。呂太郎曾在不受理裁定中撰寫不同意見書，呼籲大法官就像《憲法》救生員，遇溺水時應自救而膾炙人口，而謝銘洋、陳忠五、尤伯祥的贊同立場鮮明；蔡宗珍等3名大法官則早已發聲反對。
本案贊成的大法官共有謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞（部分同意，部分不同意）、陳忠五及尤伯祥。而尤伯祥提出「協同意見書」，大法官謝銘洋、陳忠五加入。至於蔡彩貞則撰寫「部分協同、部分不同意見書」，蔡彩貞主要認為的違憲理由為《憲法》第30條第5巷、第6項違反權力分立原則部分。
憲法法庭宣告失效的條文
1、《憲訴法》第4條第3項：「大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第5條第1項所定人數時，總統應於2個月內補足提名。」
2、《憲訴法》第30條第2項規定：「前項參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。」
3、《憲訴法》第30條第3項規定：「參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大 法官現有總額過半數同意，為不受理之裁定。」
4、《憲訴法》第4項規定 ：「前 2 項參與人數與同意人數之規定，於憲法法庭依第 43 條為暫時處分之裁定、依第 75 條宣告彈劾成立、依第 80 條宣告政黨解散時，適用之。」
4、《憲訴法》第5項規定：「依本法第12條迴避之大法官人數超過7人以上時，未迴避之大法官 應全體參與評議，經四分之三同意始得作成判決或裁定；第2項之規定不適用之。」
5、《憲訴法》第6項規定：「前項未迴避之大法官人數低於7人時，不得審理案件。」及第 95 條規定：「113年12月20日修正之條文，自公布日起施行。」立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反《憲法》權力分立原則，均牴觸《憲法》，應自本判決公告之日起失其效力。
本案適用評議及評決門檻
憲法法庭認為，一、《憲法》賦予大法官解釋憲法的職權，並直接規定組織事項，但就大法官如何行使職權則有意保持沉默。二、《憲訴法》作為大法官行使職權的程序規範，不應妨礙大法官行使《憲法》所賦予的職權。三、系爭規定二（評決門檻規定）既然是違憲審查標的，就不應該同時作為審查自身有沒有違憲的程序規範。四、本件判決應該依照《憲訴法》第30條第1項規定「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」，定其評議及評決門檻。五、《憲訴法》是以大法官現有總額比例為評議及評決門檻為其目的。六、本件判決拒絕參與評議的大法官，應不計入「現有總額」。
判決指出，在受理要件部分，大法官認為，立委聲請法規範違憲審查，在法律案最終表決時「未積極贊成者」，即具備聲請資格，本案因而符合受理門檻。
違憲理由一：立法程序有瑕疵
至於為什麼違憲？大法官認為，《憲訴法》的新修正規定，在立法程序有明顯重大瑕疵，違背《憲法》正當立法程序。大法官解釋，立法程序有明顯重大瑕疵者，該法律為無效，而且公開透明原則與討論原則，是《憲法》正當立法程序的要求。
不過，從這次修正案的立法過程而言，明顯不符合公開透明及討論原則，而且在三讀程序時，主席徵詢院會「有無文字修正」後，沒有給在場立委表示異議或意見的時間，等於是由主席宣示代替在場立委的表決，因而立法程序有瑕疵。
違憲理由二：違反《憲法》權力分立原則
大法官認為，權力分立為《憲法》中具有本質的重要性而為規範秩序存立的基礎，立法院行使《憲法》所賦予的職權而立法時，如果該法律涉及其他憲法機關職權的規定，並對其他憲法機關的運作造成實質妨礙，或課予《憲法》並未規定的義務，即屬逾越其《憲法》職權，並侵犯其他憲法機關職權，就會違反《憲法》權力分立原則。
大法官認為，該法課予總統《憲法》未規定的義務（大法官人數不足時，總統應於2個月內補足提名）及規定大法官評議評決門檻等，更嚴重限制大法官職權行使，均違反《憲法》權力分立原則。
大法官強調，《憲法》的功能不容許片刻中斷，而且《憲法》只規定司法院設大法官，並未規定大法官行使職權的最低門檻人選。
大法官認為，縱使大法官未達《憲法》增修條文規定的15人或法律規定的最低門檻，也是出於擁有提名權的總統及同意權的立法院，作為或不作為的結果，和大法官行使職權的正當性毫無關係。
因此，不能以大法官人數不足，就逕行否定大法官行使職權的正當性，否則無異承認有提名權或同意權的政治部門，可以透過政治操作，造成大法官人數不足，進而主張大法官行使職權欠缺正當性，達到實質妨礙、剝奪大法官行使《憲法》職權，進而癱瘓掉《憲法》對政治部門作為或不作為的規制功能。
大法官也砲轟，該版本導致大法官行使職權常面臨停止、癱瘓的風險，違反維持憲政操作的《憲法》意旨。自2024年10月31日7名大法官任期屆滿前、後，總統兩度提名人選，均無法獲得立院通過，導致同年11月1日起，大法官僅存8人，僅能做成不受理裁定，無法產出憲法判決，實質癱瘓大法官職權。
大法官也點出，舉凡宣告政黨解散、總統副總統彈劾的案件，通常涉及重大政治對立，若不即使處理，往往造成政治持續動盪、社會紛爭擴大甚至對立。而新法也會導致憲法法庭人數不足，無法審理這兩類案件，違背《憲法》增修條文把這兩類案件授權憲法法庭審理的意旨。
至於新法規定的大法官迴避規定，也可能發生針對特定事實所為的立法，而且部分適用機會很低，卻嚴重違背大法官行使《憲法》裁判的評議、評決原則，無法處理同一案件大法官因為不同原因，而同時沒有出席評議時，要適用何種評議及評決門檻。
大法官痛斥，這是掛一漏萬的立法，而且評議和評決門檻的差異，也欠缺合理論據，明顯以法律影響大法官行使職權。
違憲理由三：修正日期紊亂《憲訴法》
大法官也認為，最後一條的修正日期規定，紊亂了《憲訴法》的施行日期，使得大法官無法確定應適用的法規，如果是施行前已經聲請但尚未終結的案件，或者是施行後依法聲請的案件，到底要用哪一版修正施行的《憲訴法》，也變得不明確，有礙法安定性的要求。
最後，大法官認為，《憲訴法》第95條規定繼續適用。大法官認為，《憲訴法》第95條修正規定因為牴觸《憲法》而無效，因此修法前的原條文應繼續適用，讓大法官可以依據原條文規定適用。
更多太報報導
憲法法庭爆內戰！《憲訴法》修正案被判決違憲 3名大法官拒評議：5人判決無效
大法官出手救國！宣告《憲法訴訟法》修法違憲 癱瘓1年憲法法庭復活
釋憲停擺只能巴望立院「解套」？大法官轟「荒謬」：如救生員被推落水卻禁止游上岸
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 113
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 349
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 240
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 7
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 53
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 5
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 19
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 251
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 56
頂樓房不能買？自住族打臉迷思：住兩年，唯一後悔的是「這件事」
「頂樓真的不能買嗎？」這句話在房產社團中長年引起爭論。有人說漏水、有說太熱、有說噪音，甚至有人直接下結論：「頂樓絕對踩雷。」然而，松山區一位屋齡26年的電梯大樓住戶，兩年前買下人生第一間頂樓小宅後，卻有完全不同的體驗。他決定把這段日子裡的真實感受分享出來，希望能讓正在猶豫頂樓的買家，多一個參考角度。賣厝阿明 ・ 1 天前 ・ 11
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 176
暌違10年！蕭亞軒再登跨年舞台 31日「這裡現身」全網暴動
蕭亞軒（Elva）於2015年底參與台北跨年晚會後，已很久沒有在跨年舞台上演出，由於她這幾年頻繁為舊疾（包括髖關節傷勢、練舞舊傷）動手術、身體需長時間休養，雖近期已多次在中國錄製節目、出席活動，但大型公開演出至今仍空白；Elva今（19日）無預警傳來好消息，宣布31日將登上湖南衛視跨年晚會，讓大批歌迷感動又期待。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 14
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 222