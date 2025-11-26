溼潤綿密！黑芝蔴棉花蛋糕

黑芝蔴棉花蛋糕

使用養生黑芝蔴粉，注重食材本身的美味，單純享受棉花蛋糕的溼潤綿密的口感和美妙滋味。

食材

低筋麵粉1, 80公克

沙拉油, 30cc

無塩奶油（沙拉油亦可）, 50公克

蛋白, 5個

蛋黃, 4個

全蛋, 1個

牛奶（常溫）, 80cc

黑芝麻粉, 45公克

細砂糖, 50公克

塩, 1小咪

料理步驟





步驟 1：1： 將低筋麵粉過篩。蛋白先放冰箱備用。2：奶油和沙拉油放至鍋中，小火加熱至奶油融化冒細泡後關火。3：倒入過篩麵粉，用塑膠拌刀拌至粉油均勻。將鍋放在溼布上稍微降溫。



步驟 2：4：倒入少量牛奶攪拌，放入1顆全蛋攪拌，蛋黃一次一粒，牛奶也分次加入攪拌。





步驟 3：黑芝蔴粉也放入拌均。





步驟 4：5：蛋白從冰箱拿出來之後，加一小咪的塩，開始打發至5分，加入25公克砂糖，再打至出彎角後加入25公克砂糖，最後打至挺立 。 我本人不喜歡太甜，糖度可以隨自己喜愛調整。





步驟 5：6：先放3分之1的蛋白霜至蛋黃糊中，用手動攪拌器充分拌勻至看不到蛋白，再加入3分之1蛋白霜進入蛋黃糊中，在表面一直用劃圈的方式攪拌，最後把攪拌好的蛋黃糊全部倒到蛋白霜的盆子，然後換成刮刀，用底向上，轉著盆子，均勻拌開，一直到看不到蛋白，動作要輕快，以免消泡。倒入烤模，拿筷子叉入麵糊中繞幾圈之後，手拿





步驟 6：7：將烤模放入預熱160度的烤箱中，烤盤內放冷水（約烤盤的3分之2高度），將烤模（我外層有再放一個盤子，以免進水）放入烤盤中，160度烤5分鐘後，轉150度烤50分鐘。





步驟 7：時間到了，我沒有直接拿出來，打開烤門放1根筷子，讓熱氣慢慢消退，約15分鐘之後拿出來。





步驟 8：不用倒扣，直接室溫放涼約3小時。隔一晚風味更佳。放涼用手即可脫模了。

