滅了又來！專家揭「冬天蚊子大軍」罪魁禍首：大樓裡很多

生活中心／倪譽瑋報導

冬天時也有蚊子危害，在晚上擾人清夢的多為棕色的「地下家蚊」。（圖／資料照）

冬天蚊子多怎麼辦？民眾PO文表示，家裡出現蚊子大軍，紗窗、房門緊閉仍一直冒出，疑惑這些蚊子從哪裡來；不少人看到，紛紛回報自家也有蚊子殺不完的狀況。除蟲業者曾指出，冬季室內見到的蚊子應是「地下家蚊」，其繁殖力強，大樓中有積水處如化糞池、管線即可產卵，有機率從排水孔等處入侵，只靠捕蚊燈難以消滅，可考慮封住孔洞、徹底清除積水。

滿房蚊子從哪裡來？鄉民提出留心「地下家蚊」

2025年12月時鄉民在PTT發文求助，天氣變冷了，感覺蚊子也增加，自家紗窗沒破洞、房門也都快速關起，但晚上睡覺時總有蚊子在耳邊叫，「完全想不到是從哪鑽進來，真的快崩潰」詢問大家蚊子滲透的地點，是冷氣孔嗎？還是底下門縫？

貼文底下，不少人表示原PO的猜測確實有可能，「門縫或冷氣孔真的要仔細檢查！」「地下家蚊，孔道」、「地下家蚊，廁所排水管孔，丟藥劑改善」；也有人表示，自家和原PO一樣有蚊子大軍問題「我也用電蚊拍拍了好幾隻，非常誇張」、「我們家也是 ！夏天幾乎沒有，冬天一堆 」。

冬天蚊子多怎麼辦？除蟲公司推先清積水

鄉民們提到的地下家蚊，根據除蟲業者官網資訊，牠們是冬天蚊子變多的罪魁禍首，白線斑蚊、埃及斑蚊在夏天較常見，入冬後其他蚊蟲消失，凸顯全年活躍地下家蚊的危害，牠們不會受到夜晚或白天的光週期影響，整天都能看到蹤跡，只要有積水的場所就可以產卵活躍，多孳生於污水管線、化糞池、大樓地下室，會透過排水管悄悄進入住家。

除了適應力強，地下家蚊的防治也較麻煩，牠們成長週期較長，傳統的捕蚊燈並不能完全阻止孳生和繁殖，雌蚊甚至在首次產卵前，不需吸血即可產下受精卵。要防堵地下家蚊，除了裝設排水孔蓋阻絕外，必要時可尋找專家，來處理地下室或排水孔的積水，並做足清潔與消毒。

