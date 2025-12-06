滅共食堂老闆上菜太狂！「帶頭狂喊魔咒」畫面逼瘋網：驅魔麵館

國際中心／綜合報導



中國近年開戰全世界民主國家的挑釁行為不斷，各國喊出「反中、反共」聲浪也持續高漲，近日社群就瘋傳一段南韓中餐廳老闆，上菜以韓語氣是滿滿喊出「滅共魔法」的片段，不只南韓網友看了都紛紛來到餐廳朝聖，連台灣網友都熱烈討論，笑稱：「根本就是傳說中驅魔麵館！」。





滅共食堂老闆上菜「帶頭狂喊魔咒」！畫面曝光逼瘋網：傳說中的驅魔麵館

南韓京畿道「滅共飯館」在網路暴紅。（圖／翻攝Threads@ceoncangryong）

位於南韓京畿道華城市東灘新都市一間韓式中餐廳「滅共飯館」（멸공반점），主打滿滿「滅共料理」，菜單一字排開「滅共炸醬麵」、「消滅共匪炒飯」、「自由大韓民國萬歲烏冬麵」、「舞弊選舉特檢糖醋肉」等關鍵字，更加深老闆俞勝軍決心，近日社群更流傳一段老闆端著炸醬麵上菜，並高喊：「大韓民國就是滅共的國家，勿忘根本，我們身為大韓民族不能忘記這一點！滅共炸醬麵上菜啦！請各位國民一起喊滅共！」，隨後整間店客人也配合齊喊：「滅共！」。

廣告 廣告

滅共食堂老闆上菜「帶頭狂喊魔咒」！畫面曝光逼瘋網：傳說中的驅魔麵館

南韓網友評價老闆料理不只有噱頭「還真的很好吃」，掀起一波朝聖潮。（圖／翻攝Threads@ceoncangryong）

不少南韓網友看了此段影片都笑出來：「我也想去吃」、「滅共！」、「為什麼看起來莫名好吃？」、「百分百支持捍衛自由」，根據韓媒報導，老闆過去餐廳命名為「北京飯館」，沒想到新冠肺炎期間，讓他大澈大悟決定要出來捍衛民主自由，沒想到店名一改、堅決上菜喊出「滅共」的特色，直接讓他在社群暴紅，不少年輕人抱持新鮮感都親自來嚐試，更出乎意料的是，由於「滅共飯館」的料理實在是太美味了，成為名聲、美味兼具的名店，甚至在台灣社群也引發討論，許多台灣網友也表示：「傳說中的驅魔麵館」、「沒想到我的韓文生涯可以學到멸공（滅共）這兩個字！」、「我也要去滅共」、「好想去朝聖」。









原文出處：滅共食堂老闆上菜超狂！「帶頭狂喊魔咒」畫面曝光網笑瘋：傳說中的驅魔麵館