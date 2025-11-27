滅火器亂噴！ 自強號車廂成「白雪世界」 警逮男子送辦

台北市 / 綜合報導

台鐵昨(26)日下午驚傳有人鬧事，一名男子不明原因，手持車上滅火器到處亂噴，車廂瞬間變成白雪世界，乾粉導致車內乘客瘋狂咳嗽，現場旅客及台鐵員工見狀，趕緊將男子壓制並報警，員警到場後，依公共危險及毀損罪現行犯將男子逮捕送辦。

台鐵車廂內煙霧迷漫，白茫茫一片幾乎看不清人影，車上的乘客紛紛用手遮住口鼻，還有人不斷揮動雙手，避免吸入這些白色粉末，不過這其實是一場人為災難。

火車到站大批員警上車逮人，地板上滿是踩踏出來的腳印，男子身穿黑衣短褲狼狽遭逮，事發就在昨日下午5點多，鐵路警察局獲報，132次新自強號第9車，有1位旅客無故用車上滅火器到處亂噴，讓車上的乘客狂咳嗽，現場旅客及台鐵員工見狀，趕快先行壓制犯嫌同時報警，鐵路警察局中壢派出所所長張憲鴻說：「現場旅客見狀先行壓制犯嫌，員警到場後依公共危險及毀損罪現行犯將其逮捕，全案調查後移送桃園地檢署偵辦。」

員警到場後依公共危險及毀損罪現行犯將其逮捕，全案調查後移送桃園地檢署偵辦。根據了解，132次新自強號因此延誤5分鐘，台鐵也安排受到影響的旅客到其他車廂搭乘，至於男子的詳細鬧事動機，還有待釐清。

