滅火器再燃火球祭 楊大正感動喊「我真幸運」
「FIREBALL Fest. 火球祭」邁入第5屆，22日正式回歸樂天桃園棒球場，由滅火器領軍號召MATZKA、血肉果汁機、拍謝少年等氣氛點燃者炸裂現場。
滅火器以火球祭主題曲〈Pay Money to Wonderland〉開場，主唱大正直呼：「我今天出門看到天氣覺得好幸福喔，自己真是很幸運的人」，滅火器本次寵粉演出過往少見的曲目，與朋友更共患難真摯情誼的早期經典〈你家爆炸我沒有哭〉、描繪棒球熱血故事的〈夏天結束以前〉。
而去年在火球村舞台演出迴響熱烈的 YOYO 家族，今年則二登火球祭「跳」進主舞台，開場大喊：「火球祭的朋友們大家好！不知道大家準備好要找回 6 歲的自己了嗎？」在中場時段與場內上萬觀眾賣力熱舞〈卡加布列島〉、〈釣魚記〉等經典曲目，也讓網民直呼：「上次看到這麼多人跳舞可能是國小朝會」，「最熱血的舞台無誤」。本次 YOYO 家族採「小分隊」出擊，首日由草莓姐姐、橘子姐姐、菠菜哥哥、蕃茄姐姐與全場熱情共舞，草莓姊姊的現場分享也使所有「大寶寶」們笑中帶淚：「或許你們有時候在工作或是在學校會遇到一些困難，不過沒有關係，今天就是我們最快樂的一天，好不好？」。
另外，保持火球祭全勤紀錄的血肉果汁機這回也沒錯過，血肉果汁機在球舞台壓軸登台，以獨特的硬蕊搖滾聲浪撞擊觀眾，並大聲告白火球祭：「跟火球祭一期一會很爽快，每年的11月就是在期待火球祭，為火球祭掌聲鼓勵。」「這個音樂祭好玩嗎？痟好玩的」帶領全場再次開啟開圈盛景，超巨大 Mosh Pit、死牆、Circle Pit 連發，主唱 GIGO 更發下豪語：「你們知道為什麼血肉會放在這個時間嗎？因為血肉後面就是 ELLEGARDEN，台灣不能輸你知道嗎？（台）」，並宣告「台灣最狠的現場就是血肉（台）。」令全場歡聲雷動。
