滅火器合體玖壹壹 一小時飄唱嗨爆全場

滅火器與玖壹壹合影。（野球祭提供）

由滅火器主辦的「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」24 日迎來第二天演出，由首次來台、日本龐克天團、同時也是《航海王》主題曲演唱者 WANIMA 領銜開唱，熱度一路飆升。除強大海外卡司外，嘻哈天團 玖壹壹無預警空降 更瞬間引爆現場尖叫，成為第二日最意外的驚喜亮點。

玖壹壹一站上「火球祭」舞台便火力全開，經典歌曲狂洩，現場觀眾完全招架不住，全場高聲合唱，氣氛瞬間破表。甫推出新作〈說出我的名字〉的 Tizzy Bac時隔兩年回到火球祭，帶來多首新歌，更以 20 年前的經典作〈鞋貓夫人, Madame!!!〉作為壓軸，一口氣喚起粉絲滿滿青春回憶。

廣告 廣告

祭舞台方面也星光熠熠，由鳳小岳領軍的「鳳小岳 ＆ 壓克力柿子」 帶來精彩演奏，新科金曲客語歌王黃子軒則以「黃子軒與山平快 ZiXuan ＆ Slow Train」帶來新歌〈Sun Go〉首演。他笑說日前赴峇里島與印尼藝術家 Rizal Hadi 合作：「大家以為峇里島天氣很好，但我們去的時候每天都在下雨，還遇到水災，所以寫了不少跟下雨沒太陽有關的歌。」並將客家傳統旋律與印尼傳統樂器融合，呈現別具異國風的新聲響。

今年金曲新人王someshiit 山姆 也以千人專場的氣勢首度登上火球祭，把饒舌與原聲樂器結合出療癒又迷幻的現場能量，讓歌迷沉醉其中。

晚間壓軸由被譽為「熱血代名詞」的日本搖滾龐克天團 WANIMA 接手，全場瞬間化身大型主題曲 KTV。樂團成立於 2010 年、來自日本熊本，橫掃主流與龐克樂迷市場。甫登場便連發代表作，包括《七大罪 戒律的復活》主題曲〈シグナル〉、電影《ONE PIECE FILM GOLD》主題曲〈GONG〉，最後再以招牌曲〈ともに〉送上滿滿正向能量，引領聽眾一起跨向新的未來。

而主辦的滅火器也不遑多讓，端出足足一小時、堪比專場級的完整演出。壓軸時刻更上演驚喜彩蛋玖壹壹突然現身合唱〈曾經瘋狂〉，港都男兒與中港路浪子的熱血合體，讓全場歡呼聲震耳欲聾，將火球祭第二日氣氛推向最高點。

更多中時新聞網報導

張孝全搶帝感言10年前已寫好

民歌大團圓創紀錄 喊話再唱50年

何美鄉籲銷毀芬普尼雞 雞農反對