滅火器怪客大鬧台鐵！車廂內亂噴滅火器被乘客合力壓制

〔記者王冠仁／台北報導〕一輛台鐵132車次自強號列車，昨天行經桃園中壢時，第9節車廂中一名年約50多歲的男乘客，不知何故，胡亂拿起車廂中擺放的滅火器胡亂噴灑。其他旅客見他失控，合力將他壓制並通報台鐵人員，鐵警局警方在列車抵達中壢站後，上車將他逮捕。

鐵路警察局中壢所在昨天下午5時30分接獲通報，台鐵人員聲稱，132次自強號9車處一男子不明原因，於車廂內噴灑滅火器。

警方隨即在列車抵達中壢站時上車逮人，當時車廂內四處都是滅火器乾粉，還有其他旅客為此不斷咳嗽。而胡亂噴滅火器的男子已經被其他旅客合力壓制，但他情緒不穩，沒交代為何自己要亂噴滅火器。

警方最後將這名男子依公共危險及毀損罪現行犯逮捕送辦，但是列車也因此延誤5分鐘。

