滅火器樂團主唱楊大正喊：一定要支持邱議瑩

▲ 邱議瑩今天在個人社群上，陸續分享名人表態「我支持邱議瑩」的推薦影片，有金馬獎得主陳慕義、滅火器樂團主唱楊大正等藝人，展現超強好人緣，邀請更多朋友一起支持。 （圖／立委邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨黨內初選高雄市長參選人邱議瑩今（6）日分享名人推薦影片，由金曲樂團滅火器主唱楊大正錄影表態力挺支持，為選情做最後衝刺。她表示，感謝楊大正力挺，未來也會繼續在高雄推動「演唱會經濟2.0」，創造樂迷和高雄觀光食宿業者雙贏。

▲ 楊大正表示，「高雄市長的初選，推薦最認真、最登真的邱議瑩，請大家多多支持。」對此，邱議瑩說感謝楊大正，他也是自己的老朋友，那願意在這關鍵的時刻錄影來支持我，感覺到非常非常的感謝。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

邱議瑩今天在個人社群上，陸續分享名人表態「我支持邱議瑩」的推薦影片，有金馬獎得主陳慕義、滅火器樂團主唱楊大正以及直播主阿美，不僅展現超強好人緣，盼透過名人的推薦，邀請更多朋友一起支持。

楊大正表示，「高雄市長的初選，推薦最認真、最登真的邱議瑩，請大家多多支持。」對此，邱議瑩說感謝楊大正，他也是自己的老朋友，他願意在這關鍵的時刻錄影來支持我，感覺到非常非常的感謝。

金馬演員陳慕義表示，邱議瑩跟他說，阿義，你乾脆搬來高雄住，展開新願望！覺得她是最適合接棒謝長廷、陳菊和陳其邁這幾任市長的最好人選，我一定支持她。邱議瑩表示，感謝好友陳慕義、楊大正和直播主阿美，願意在最後關頭站出來，表態「一定要支持」，給她滿滿的溫暖和力量。

她說，這些都是自己的好朋友，也是不同世代和內容的創作者，過去都有互動跟合作，未來自己也會更努力打拚，讓高雄吸引更多領域的創作者，讓高雄成為大家的舞台、持續發光發熱。

她強調自己會盡最大的努力，把握每分每秒堅持到底，她也呼籲市民朋友，請大家在1月12日到17日幫忙顧電話，不論問題的選項是誰，請回答「唯一支持邱議瑩 」。

邱議瑩提到，高雄的演唱會經濟模式是全台典範，不僅能針對對不同團體提供客製化規劃，吸引北部粉絲來到高雄，許多日韓、港澳、東亞、甚至歐美的追星人也願意來高雄，加上市府的行銷和交通規劃，成功帶動夜市、商圈和旅宿經濟。

未來，她也提出「演唱會經濟2.0」政策，除了持續吸引大咖、天團來高雄開唱，更會結合大巨蛋和不同規模的場館，構築更多元的舞台；同時，也會搭配遊程建議，讓消費足跡拓展到東九區，擴大經濟外溢效應。透過鼓勵國內外藝文團體演出，希望台灣的藝文表演能夠越在地、越國際、越精彩。

最後，她呼籲市民朋友，請大家在1月12日到17日幫忙顧電話，不論問題的選項是誰，請回答「唯一支持邱議瑩 」。

