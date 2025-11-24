滅火器登高雄跨年獻上全新創作 芒果醬、Ponay的原式大樂隊熱唱嗨翻港都
高雄市政府公布跨年晚會新一波卡司，集結國民天團「滅火器」、超人氣樂團「芒果醬Mango Jump」，以及火力滿點的「Ponay的原式大樂隊」接力演出，市長陳其邁表示，高雄是舉行「大港開唱」等指標音樂祭的聖地，跨年當然少不了臺灣在地樂團一起嗨，今年力邀三種獨特風格的人氣樂團接力，喊話「聽團仔」跨年夜到夢時代集合，在音浪中迎接美好的2026年。
金曲樂團「滅火器」在高雄出生、成長，陪伴並見證這座城市的復甦與轉變，對家鄉懷抱深厚情感。他們表示：「我們看見高雄持續進步，也感受到這座城市強大的生命力。能在這樣的環境裡生活、創作，我們始終覺得很踏實。」今年適逢滅火器創團25週年，樂團展開巡迴演出與歌迷近距離交流，不僅重溫歷年專輯的精選曲目，也特別重返母校三民家商舉辦一日音樂祭，與學弟妹同慶這個重要時刻。滅火器感謝一路以來各界的支持與陪伴，這股力量也讓他們更堅定走在音樂之路上。這次對於高雄跨年的演出內容依舊賣關子，但透露已為「2026雄嗨趴」打造全新歌曲，承諾為歌迷帶來耳目一新的驚喜。滅火器說：「能在這麼重要的時刻，與樂迷一起倒數迎接新年，對我們來說非常珍貴，我們一定會全力以赴。」
首次登上高雄跨年舞臺的「芒果醬
Mango Jump」以青澀純愛的曲風廣受喜愛，無論是《九彎十八拐》或《我喜歡你》等人氣歌曲，都能喚起大家的初戀酸甜記憶，每次現身都掀起全場大合唱。最新單曲《風》以臺文創作，團員分享，創作時使用臺文能讓情感更具立體度與溫度，「希望透過這樣的方式，讓更多人看見、使用臺文。如果能為這個語言盡一份力，是我們的榮幸。」芒果醬Mango Jump與高雄淵源深厚。2023年夏天，他們曾在高雄展開為期一個月的特訓，每逢週末便於LIVE WAREHOUSE小庫演出，今年《亞洲大富翁》巡迴亦選擇同場地作為最終站。對他們而言，高雄宛如第二個家，每次回到港都總能感受到南部粉絲滿滿的熱情與能量。此次參與「2026雄嗨趴」，團員們透露將全力動員後援軍，準備以最強火力帶來難忘的跨年舞臺！
征戰各大音樂祭的「Ponay的原式大樂隊」由一群來自臺東的好友組成。阿美族主唱Ponay以原住民卡拉OK唱腔翻唱流行歌曲，加上幽默風趣的個性，在網路上迅速掀起一股「原式熱潮」。其獨特魅力更吸引金曲歌后A-Lin、情歌王子李聖傑等歌手合作，話題不斷。今年Ponay亦登上金曲獎擔任表演嘉賓，以大方自信的唱跳實力獲得觀眾一致好評。過往跨年期間，Ponay通常會與原式大樂隊成員參與卑南族部落年祭，今年將在完成一年一度重要的祭儀後，加入高雄跨年演出，把喜悅與能量延續到新年。Ponay分享，每次在臺上看見觀眾隨著音樂哼唱、起舞，都能收獲滿滿幸福，這次參與「2026雄嗨趴」，將帶來全新編制與舞蹈設計，為大家獻上截然不同的驚喜舞臺。
隨著卡司陣容陸續曝光，「2026雄嗨趴」全面升溫，多元音樂類型、歌手、樂團齊聚夢時代，高雄跨年品牌是全臺最具能量與創意的指標，誠摯邀請全臺民眾12月規劃一趟高雄輕旅行，體驗充滿魅力的「2026雄嗨趴」，在歌聲和歡笑中迎接全新的一年。
