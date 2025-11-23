滅火器辦火球祭國外歌手自薦參加 被問0工作黃明志回應了

【緯來新聞網】由金曲樂團滅火器領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」邁入第五屆，昨（22日）正式回歸樂天桃園棒球場，活動2日吸引近3萬5000人次入場享受音樂。楊大正今日受訪時表示，今年籌備、邀約藝人都很順利，甚至有許多國外的音樂人主動報名想參加，被問有沒有最近捲入案件而0工作的黃明志，楊大正直言：「沒有來求工作，這樣也太奇怪了吧！」雖然滅火器曾合作黃明志，但雙方已經沒有聯絡，楊大正說：「不適合去問啦，因為也不了解，很奇怪吧。」

廣告 廣告

滅火器領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」邁入第五屆。（圖／夥球擊提供）

黃明志在馬來西亞因為捲入謝侑芯猝死案被限制出境，如今沒有工作，曾求外界給工作，表示炸雞排也可以，曾和他合作過的楊大正直言：「他其實也滿神秘、滿忙碌的，也不知道他人在哪裡。」當初雙方合作的歌曲也是放了一陣子後，直到去年才發行，兩人此後也沒有在聯絡，因此也不了解案件前因後果，楊大正說：「不了解事情真相，可能也沒有人知道真相，就希望不要再發生任何遺憾的事情。」



工作滿檔的滅火器，明天就有記者會將宣布新歌計畫，小巨蛋的演出也繼續申請中，今年沒有成功搶到場地，希望明年可以有機會站上小巨蛋演出，而全新巡演明年也將前進東南亞，楊大正笑說：「爸媽聽到我們要去東南亞還怕我們會不會被抓進KK園區。」還好昨天在產業交流會上有遇到巡演的主辦人，對方看起來很善良，他開玩笑說：「應該不會讓我們涉入複雜情境。」



此外，楊大正昨日也有關心金馬獎頒獎典禮，他和新科最佳女配角獎得主陳雪甄曾合作過兩次，他大讚對方：「知道雪甄姐入圍時就覺得她（贏）的機會很大，她真的很厲害，是我會崇拜的人。」而滅火器今年有與新片合作歌曲創作，明年也會報名金馬獎，希望能入圍。

更多緯來新聞網報導

陳曉東日本朝聖GD卻給差評 粉絲灌爆IG關留言又改文

還有票！SUPER JUNIOR大巨蛋開唱3天完售 座位區加開開賣