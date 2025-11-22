滅火器領軍火球祭五周年 國際卡司加持3.5萬人湧進現場

火球祭22日在樂天桃園棒球場登場。夥球擊提供

由金曲樂團滅火器策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」今（22日）展開第五屆活動，2日共吸引3萬5000名樂迷進場同歡，今年陣容匯聚國際與台灣精銳，包括去年因傷無緣登台、今年強勢回歸的日本傳奇搖滾樂團ELLEGARDEN、南韓大勢樂團SE SO NEON、名古屋炸裂團04 Limited Sazabys等海外卡司，引發樂迷朝聖潮。

火球祭今開場由東道主「滅火器」登台，以主題曲〈Pay Money to Wonderland〉炒熱氣氛。主唱楊大正更笑稱看到大晴天覺得「超幸福」，更難得演唱早期作品〈你家爆炸我沒有哭〉、棒球主題曲〈夏天結束以前〉，並邀請老友黃玠驚喜合唱，為樂迷獻上限定彩蛋。

海外卡司方面，04 Limited Sazabys以極具爆發力的演出震撼全場，主唱 GEN更以台語高喊「水啦」掀起高潮；韓國歌手李瀧則以深厚嗓音與中文講話分享創作背後的生命故事，令現場動容。傍晚登場的SE SO NEON以新專輯《NOW》作品點燃夜色，而壓軸的ELLEGARDEN則獻上包括為《航海王》打造的新曲〈Carmine〉等多首經典，搭配煙火秀震撼收場。

除了華麗舞台演出，火球祭場外「火球村」同樣人氣爆棚，「台灣通勤第一品牌」節目單元「分手的理由！！！」笑鬧全場，台南「飄仙鳳舞」美鳳老師的 K-POP 帶動跳更吸引滿滿人潮，觀眾高喊「明年想看她上大舞台」！火球祭活動明天繼續嗨炸樂天桃園棒球場。

