滅絕在眼前？台博館新展直視「第六次大滅絕」加速鍵

當地球上的生物正快速消失，你我或許都在不知不覺中成為歷史的見證者。國立台灣博物館推出全新特展「第六次大滅絕？命運還是機會」，帶領觀眾回顧地球五次大滅絕的歷程，並以AR技術「復活」渡渡鳥、台灣雲豹。這場結合科學、藝術與科技的跨界展覽，讓觀眾看展同時，也思考人類能否扭轉即將到來的生態危機。

地球生命史是一部不斷重複「滅絕—重生」循環的龐大史詩，過去五次大滅絕中，生物因不同原因陸續退場。但如今許多科學家憂心，「第六次大滅絕」正在發生，而罪魁禍首卻是人類。

由台博館與林業署攜手推出的「第六次大滅絕？命運還是機會」特展，由「命運」與「機會」兩大主軸鋪陳，以清晰敘事認識何謂大滅絕、大滅絕證據，並帶領觀眾從化石與模型重新認識五次大滅絕，再進入工業革命後「人類按下加速鍵」的危機時代，看見北方白犀牛、海龜與爪哇虎等物種的存亡倒數。第三展區則回到台灣視角，呈現從史前菱齒象到近代台灣雲豹、歐亞水獺等逐漸消逝的物種故事，提醒人們「大滅絕並不只是全球議題，也與台灣這塊島嶼的命運息息相關」。

展場精選多件台博館珍貴典藏，包括已滅絕的台灣雲豹、瀕危的儒艮，以及象徵台灣海洋危機的中華白海豚標本。展覽導入的 AR 沉浸體驗也令人印象深刻，觀眾只要拿起行動裝置，便能親眼目睹早已消失的渡渡鳥緩緩走來，或看到台灣雲豹再度俐落穿梭於光影之間，甚至還能「自拍」入鏡，赫然意識到「自己」也是生態危機的加速「兇手」之一。

策展人向麗容強調，從自然史角度而言，生物滅絕是再自然不過的循環，但仍希望因人類造成的第六次大滅絕不要太早到來。因此，展覽最後也邀請大家從日常行為思考保育行動，如節能、減塑、友善棲地等，因為「沒有人能置身事外」。策展人向麗容：『(原音)科學的知識跟科學的真相、數據都必須要來自於科學家那個地方提供那樣子，我只是把這些東西把它轉化變成一個環境教育的素材，這樣子變成是形式，就是一個展覽，這樣子對也是藉由這些標本啊科學繪圖啦。還有一些AR這種科技可能會比較吸引觀眾的方式，讓大家可以看得到。生物多樣性之美，然後也知道滅絕的到底是怎麼一回事那樣子，然後最終就會希望有所行動。』

「第六次大滅絕？命運還是機會」特展即日起在南門館紅樓展示館二樓登場，展期至2026年1月1日。



台博館「第六次大滅絕？命運還是機會」特展，策展人亮麗容發揮環境教育專業，導入AR科技，讓滅絕「渡渡鳥」復活，省思人類作為對地球帶來的危機。(江昭倫 攝)