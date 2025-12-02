滅證全面啟動？黃國昌小姨子11月急解散耘力國際 吳靜怡：沒有錯幹嘛關？

週刊爆，黃國昌小姨子高翬11月下旬火速解散耘力公司，滅證意圖濃烈，吳靜怡直言，滅證動作疑似開始全面啟動，沒有錯幹嘛關？ 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵爭議，週刊今（1）日再踢爆，黃國昌狗仔基地人頭老闆、凱思國際負責人李麗娟，就是安親班輔導老師，而由黃國昌小姨子高翬經營的安親班，已悄悄轉移陣地，高翬11月下旬火速解散耘力公司，滅證意圖濃烈。對此，政治評論員吳靜怡直言，滅證動作疑似開始全面啟動，沒有錯幹嘛關？

黃國昌人頭現形！《鏡週刊》今天爆料，黃國昌豢養狗仔的凱思國際公司人頭負責人李麗娟，就是黃國昌老婆高翔娘家長期聘雇的安親班老師，黃國昌小姨子高翬，為了怕遭台北市政府稽查轉移安親班陣地，且在11月20日悄悄將耘力公司解散。由於耘力的帳冊恐怕會跟著公司解散一起遭銷毀，形同金流滅證。

對此，吳靜怡發文表示，當凱思國際有金主匯款的事證與黃國昌質詢個案出現疑似對價關係，鏡週刊追查出其負責人李麗娟，持續住在黃國昌太太登記戶籍的同一棟大樓，且進出高家安親班，代表李麗娟她實質負責的不是凱思經驗，而是托育，誰會讓這樣的人去扛一間涉嫌收賄、涉嫌對價質詢、涉嫌跟監政要偷拍的公司？

她指出，疑似注資凱思國際的耘力公司，由黃國昌小姨子高翬2016年成立，報導顯示其於2025年11月20日火速解散，疑似為滅證行為，以銷毀帳冊與金流記錄，規避司法調查，據報導，耘力曾注資百萬元成立凱思國際，並與未登記的安親班同址，近日轉移至大安區仁愛路四段辦公大樓，仍無立案資訊。

吳靜怡質疑，耘力公司解散時機點，正值凱思金流爭議爆發後，知情人士指出，這恐是為了躲避台北市政府稽查與檢調追查，背後可能有熟知法律程序的「高人」指導。「滅證動作疑似開始全面啟動，高家私塾移址、耘力公司解散！沒有錯幹嘛關？」

