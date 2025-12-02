滅證動作全面啟動？吳靜怡轟黃國昌無下限：幹壞事卻要別人擔

政治中心／劉宇鈞報導

據《鏡週刊》今（2）日報導，民眾黨主席黃國昌的小姨子高翬在11月下旬火速解散耘力公司，原先在民生社區的安親班最近悄悄搬到仁愛路四段一處辦公大樓重起爐灶，包含凱思國際負責人李麗娟、高翬等人也轉移新陣地。時事評論員吳靜怡說，滅證動作疑似開始全面啟動，沒有錯幹嘛關。

吳靜怡在臉書發文表示，曾跟黃國昌共事的時力秘書長林邑軒在三立政論節目《新台灣加油》透露，去按不同人「讚」，黃國昌都會追究，連按民進黨立委黃捷一個「讚」，黃都會勸不要去按，這表示，連「讚」都要審查的人，怎麼可能不知道自己身邊正在運作一個涉嫌違反個資法、妨害秘密罪與社會秩序維護法，資金來源疑涉收賄對價與洗錢的凱思國際？

吳靜怡直言，問題的核心從來不只是凱思國際，而是誰是真正的操盤手？當凱思有金主匯款的事證與黃國昌質詢個案出現疑似對價關係，週刊追查出其負責人李麗娟持續住在黃國昌太太登記戶籍的同一棟大樓，並且進出高家安親班，代表李實質負責的不是凱思經驗，而是托育，誰會讓這樣的人去扛一間涉嫌收賄、涉嫌對價質詢、涉嫌跟監政要偷拍的公司？

「滅證動作疑似開始全面啟動，高家私塾移址、耘力公司解散！沒有錯幹嘛關？」吳靜怡提到，疑似注資凱思的耘力公司，由黃國昌小姨子高翬2016年成立，報導顯示其於2025年11月20日火速解散，疑似為滅證行為，以銷毀帳冊與金流記錄，規避司法調查。

吳靜怡也提到，根據報導，耘力曾注資百萬元成立凱思國際，並與未登記的安親班同址，近日轉移至大安區仁愛路四段辦公大樓，仍無立案資訊，解散時機點正值凱思金流爭議爆發後，知情人士指出，這恐是為了躲避台北市政府稽查與檢調追查，背後可能有熟知法律程序的「高人」指導。

吳靜怡強調，柯文哲和黃國昌一樣，眼皮下連誰去哪裡按讚都要管，有時候，自己親自滑手機看看，有時候，還會有專人監看，但他們一副政治潔癖的樣子，怎麼對於法治觀念都可以這麼無下限？！從木可公關到凱思國際，他們設了許多斷點，幹壞事卻又要別人承擔！

對於週刊報導，黃國昌辦公室回應：

第一，不斷指著黃委員鼻子罵狗仔的鏡週刊，實際上才是派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構，呼籲相關單位應介入調查鏡週刊長期跟拍孩童所涉犯之法律責任，並遏止此惡行繼續發生，絕不是鏡週刊用「人物已變裝處理」就可以推諉塞責。

第二，黃委員親屬一向奉公守法，與非法引入外資注資的鏡傳媒裴偉不同，鏡週刊為配合黨檢媒三位一體，不斷胡謅故事，卻自始至終提不出任何證據，如今為達目的竟使出跟拍騷擾孩童的惡劣手段，台灣社會無法容忍。

第三，對於鏡週刊近數月諸多不實、烏龍報導，黃委員已提起告訴，即不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。

