滅門血案！母子4人慘死家中 現場驚見斧頭、菜刀

日本東京19日驚傳4口滅門血案。一名男子返家時發現大門反鎖，與警方破門而入後，驚見太太和3個兒子均倒臥不起，旁邊還有染血的斧頭、菜刀，4人送醫皆傷重不治。由於沒有外力入侵跡象，警方不排除是母親殺害兒子後再輕生。

綜合日媒報導，事發地點在西東京市一處民宅，40多歲男子19日下午5時20分回家，發現大門從內部用鐵鍊反鎖，覺得不對勁，立刻報警。

警方抵達後破門而入，驚見男子的妻子和16歲的大兒子倒臥2樓地板，頸部有傷痕，滿地血跡，旁邊有一把沾血的斧頭及菜刀。而11歲次子、9歲幼子則躺在2樓臥室床上，頸部有勒痕，已無生命跡象。隨即由警消緊急送醫，均傷重不治。

警方調查，現場無外力入侵的跡象，加上大門由內反鎖，2個年紀較小的兒子疑是遭到勒斃，大兒子與母親則疑是失血過多，懷疑可能是母親殺害3子後再輕生，將向家屬了解情況，以進一步釐清案情。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

