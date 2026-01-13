滅門血案！科技老闆挪公司錢養情婦…「親弟抓包」殺光他1家4口

國際中心／羅欣怡報導

美國一名男子挪用公司信託基金養情婦，被合夥開公司的親弟弟發現，竟殺害親弟弟一家四口。（示意圖／PIXABAY）

滅門血案竟是哥哥殺害弟弟一家人！美國科技公司老闆保羅‧卡尼洛（Paul Caneiro）疑因挪用公司信託基金，拿錢供養情婦、維持婚外情，被合夥開公司的親弟弟凱斯（Keith Caneiro）發現後，竟冷血殺害弟弟一家四口，手段殘忍令人髮指。

檢方指出，2018年11月20日凌晨，59歲的保羅身穿黑衣、手持槍械，潛入位於科爾茨內克、價值約150萬美元的豪宅。保羅先切斷電源，等弟弟凱斯外出查看發電機時，近距離朝其頭部連開4槍，當場斃命。

隨後，保羅返回屋內，開槍射殺45歲的弟媳珍妮佛（Jennifer），再以刀具殺害年僅8歲的姪女及11歲的姪子，整起犯案過程冷血至極。不僅如此，保羅犯案後還在弟弟住家的地下室縱火，企圖焚毀證據，同時放火燒毀自己家中，試圖營造「整個家族遭人攻擊」的假象。

蒙茅斯郡高等法院12日開庭時，檢方表示，保羅長期挪用兄弟共同創立的科技公司「Square One」信託基金，用來支付情婦開銷，案發前一天遭凱斯質疑帳目短少，保羅卻以偏頭痛為由逃避說明，最終因「貪婪與絕望」鋌而走險，釀成滅門慘劇。

不過，保羅的辯護律師莫妮卡‧馬斯特隆（Monika Mastellone）則主張，保羅與凱斯兄弟情深，「是彼此最好的朋友」，不可能為了金錢殺害至親，甚至暗示另一名手足科里（Corey）更有作案可能。

庭訊中，當律師描述兄弟倆過往的深厚情誼時，59歲的保羅一度摘下眼鏡拭淚。目前他面臨包括4起一級謀殺在內的16項罪名，涵蓋謀殺、縱火及非法持有武器等，若全數定罪，恐遭判處終身監禁且不得假釋。保羅自2018年11月被捕後，即持續遭羈押且不得保釋，全案仍在審理中。

