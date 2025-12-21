滅門血案！鐵鍊反鎖大門 母子4人慘死家中…現場留有染血刀具

母子4人反鎖屋內，被發現後送醫搶救，但均死亡。示意圖／Pexels

日本東京西東京市19日晚間，一名男子返家時發現家裡大門被從內部用鐵鍊反鎖，但屋內傳出聲音，於是報警。警方抵達現場破門而入，竟發現男子的妻子和3名兒子均倒臥不起，雖然被緊急送醫，4人仍搶救失敗身亡。目前警方朝輕生與謀殺方向偵辦，不排除是母親先殺害3名兒子之後再輕生。

綜合日本媒體報導，當天這名40多歲的男子大約在下午5點20分回家，發現不對勁就立刻報警，但為時已晚，當警方趕到現場，和男子一起走進房內的時候，發現屋內共有4人倒臥不起，包含36歲的母親、16歲的大兒子（高中一年級學生）、11歲的二兒子（小學五年級學生）和她9歲的三兒子（小學四年級學生）。

母親和大兒子被發現倒在2樓房間的地板上，渾身是血；二兒子和三兒子則被發現躺在2樓臥室的床上。警方在母親和長子所在的房間裡，發現了一把沾滿血跡的斧頭和一把菜刀。警方和救護人員立即將4人送往醫院，當時4人情況危急，都處於昏迷狀態，但最終醫生還是沒能搶救回他們的性命。

報導指出，母親和長子因被斧頭或菜刀刺傷失血過多而死，二兒子和三兒子身上有疑似被勒頸的痕跡，目前判斷死於窒息。由於事發地點是一個安靜的住宅區，警方已經開始拜訪附近鄰居，有人說當時沒有聽到動靜，例如尖叫聲之類。因為警方調查沒有發現有外力介入情況，所以目前初步朝謀殺及自殺方向進行調查。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



