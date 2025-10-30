滋擾雞舍黑熊野放 獎勵通報族人

臺灣黑熊連續入侵雞舍事件，花蓮分署感謝部落族人即時通報與積極協助，使黑熊得以安全移置，守護族人生活安全。(花蓮分署提供)

記者林中行、張正量∕綜合報導

花蓮縣卓溪鄉清水部落又發生台灣黑熊連續入侵雞舍事件，林保署花蓮分署五日捕捉後載運至林道深處野放。分署長黃群策頒發獎勵金給即時通報的三戶部落族人。

清水部落二十六日起又發生台灣黑熊連續入侵雞舍事件。第一位通報人田姓民眾表示，這次是第二次通報有黑熊入侵雞舍，上次是兩年前，也配合政策停養一年；為兼顧生計及保育，會盡力配合林保署的方法，希望黑熊不再靠近。

第二戶高姓民眾第一時間發現飼料被拖出後，立即通報玉里工作站護管員；第三戶沈姓民眾第一時間發現雞隻死亡，迅速辨識異狀並即時通報，避免人熊衝突事件發生。

林保署花蓮分署獲報隨即展開監測、驅趕並誘捕，五日清晨成功捕捉該侵擾黑熊，載運至遠離部落的林道深處野放。黃群策前往玉里工作站頒發獎勵金，感謝三戶部落族人即時通報與積極協助，使黑熊得以安全移置，也守護部落族人的生活安全。

黃群策強調，花蓮分署推動家禽場電牧器圍籬補助計畫，並加強廚餘、飼料及垃圾管理宣導，協助農戶強化雞舍結構與夜間防護，減少黑熊覓食誘因。

林保署宜蘭分署日前也於南澳舉辦「台灣黑熊救傷與應變演練」，邀集在地部落居民、保七總隊宜蘭分隊、台北市立動物園獸醫師及各工作站同仁等約四十五人參與。

課程內容包含「人熊相遇應變處理」及「花東地區黑熊救傷實務經驗分享」等主題，並於南澳原生樹木園區周邊山區實地演練，透過情境模擬與分組操作，讓學員熟悉黑熊救援流程與器材運用，提升現場通報與處理能力。