滋立鍋物進駐微風主題餐廳區開幕！百年「南北貨」底蘊與獨家「燕窩乾杯」，引領台北火鍋新風潮

向來以精準選品眼光聞名的微風廣場（Breeze Center），在眾多餐飲品牌激烈角逐中，正式選定承襲深厚南北貨世家背景的「滋立鍋物」進駐 B1主題餐廳區。

微風廣場的招商團隊素以標準嚴苛著稱，此次看中滋立鍋物「回歸本質」的珍貴特質——不隨波逐流追求重口味，而是背靠母集團強大的「南北貨」選品實力，從源頭嚴選頂級乾貨與漢方香料。這份對傳統食材的透徹理解，讓滋立鍋物能熬煮出層次豐富卻不油膩的湯頭，成功獲得微風青睞，從眾多競爭者中雀屏中選，成為今年冬天最受矚目的台北松山區火鍋新星。

定義「輕養生」哲學：獨家「燕窩乾杯」

為了匹配微風廣場客群的尊榮品味，滋立鍋物將傳統食補智慧轉化為時尚的餐桌體驗，推出微風獨家的「燕窩乾杯」儀式。有別於一般餐廳的酒水開場，滋立鍋物堅持讓賓客在開鍋前，先享用一杯由集團嚴選的高品質燕窩。這份儀式不僅喚醒了味蕾，一種無負擔的精緻生活態度，完美演繹了從內而外的極致呵護。

有一種湯叫「溫暖」：不搶戲的溫柔，襯托食材原味

「好的湯底，是食材的最佳配角。」滋立鍋物深知現代人味蕾疲乏，因此摒棄重油重辣的刺激，專注於呈現溫暖人心的靈魂湯頭。

運用南北貨世家的傳承技藝，將乾貨的鮮甜與時間的淬鍊濃縮於一鍋。這種清澈甘醇的湯底，不僅喝了舒服、身體無負擔，更能完美襯托海鮮的鮮甜與肉品的細緻。在繁忙的購物或工作後，這鍋「懂你」的湯，能讓身心獲得最徹底的釋放。

故鄉的驕傲：嚴選「台東關山米」的堅持

魔鬼藏在細節裡，滋立鍋物的理念同樣落實在副餐的選擇上。品牌堅持選用來自故鄉的「台東關山米」，米粒飽滿、口感Q彈香甜。搭配溫潤的火鍋，這就是台灣人記憶中最樸實卻奢侈的幸福滋味。

滋立集團李靖葦董事長以「火鍋越滾越香，人生越拼越旺」為座右銘。從南北貨的行家到微風廣場的新貴，滋立鍋物始終保持誠實與初心，來到復興南路這處新地標，在獨家的燕窩乾杯儀式中，品味一場結合傳統智慧與現代美學的輕養生盛宴。

滋立鍋物微風店慶開幕，114年12/23 – 12/31凡内用開鍋並完成Google 地圖照片上傳即赠「丹麥梅花豬(3oz)」。

滋立鍋物（微風店）

地址：台北市松山區復興南路一段39號（微風主題餐廳B1 ）訂位專線：02-8772-2425，官方 Instagram：https://www.instagram.com/zilyhotpot/