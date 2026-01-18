滋賀公廁「禁菸公告」竟署名衛福部 網笑翻：誰貼的啦

有網友最近在日本滋賀縣旅遊時，發現一處公廁貼著一張「禁菸公告」且署名「衛福部國民健康署」，畫面曝光後，讓不少網友都笑翻，直呼「衛福部已經有日本分部了嗎」。

日本公廁竟貼著衛福部的禁菸公告。（圖／翻攝自Google Maps、衛福部）

該網友在Threads發文指出，他在滋賀一處公廁上廁所，赫然發現窗戶貼著以繁體中文書寫「禁菸公告」，且仔細一看下方署名竟是「衛福部國民健康署」，不禁讓他直呼「咦？到底誰貼的啦！？」。

照片曝光後，不少網友留言笑稱，「衛福部已經有日本分部了嗎」、「好好笑我上禮拜去也有看到」、「衛福部管太遠了吧！」、「衛福部關心你，真的很好笑」、「不知道這座公廁之後會不會變成台灣人必去的打卡景點」、「突然親切」。

另有網友認為，「看來不守規矩的台灣人太多，不得不出此下策」、「有些人真的很愛在廁所抽煙，然後整間廁所都是煙味很臭」、「證明抽煙仔超沒水準丟臉丟到國外」、「每張通告背後都有故事」。

《中天關心您｜吸菸有害健康、未滿十八歲不得吸菸！》

