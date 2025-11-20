「滑不停」恐致專注力下降 心理師建議遠離數位產品放空

圖／TVBS

現代人生活離不開3C產品，特別是Z世代年輕人幾乎無時無刻都在使用手機和電腦。這種數位依賴已經造成許多人出現「數位中毒」症狀，包括不停查看手機通知、漫無目的滑手機、難以集中精神等問題。為了對抗這種情況，一種稱為「心理排毒」的新方法在年輕人中流行起來，即暫時遠離所有數位產品，讓自己單純地放空或發呆。專家表示，雖然短暫的數位排毒有助於減輕壓力，但真正提高專注力還需要培養一次只做一件事的習慣。

廣告 廣告

Z世代焦慮升溫，起床第一件事就是找手機。圖／TVBS

Z世代年輕人Christa分享，現代人上班下班，甚至睡覺前都在使用手機，起床第一件事就是找手機。她坦言如果沒有手機，不僅日常生活和聯繫會受到影響，還會感到焦慮。Christa認為，即使刻意不碰手機和電腦，最多也只能堅持半小時，只要一有空閒就會直接拿起來使用。

隨著網路快速普及，越來越多人害怕錯過任何訊息，不停查看手機通知或漫無目的滑手機。這些都是數位中毒的症狀。Z世代梁同學表示，當感覺資訊太多時，他會選擇坐在戶外或公園吹風放空，這樣能讓雜亂的思緒消失，讓自己更專注於生活中的事情。台大心理系教授曾祥非解釋，從研究角度來看，過去十幾年心理學做了很多正念研究。正念強調做一件事情時只專注於當下，不要想其他事情。當每天有幾分鐘或幾小時這樣訓練自己，注意力的彈性會變好，甚至有些人的心理健康也會改善。他還指出，二十年前史丹佛的研究就發現，多工型生活方式反而會使人注意力更難集中，短期記憶也會變差。

遠離3C短暫靜心，年輕世代尋求大腦減壓方法。圖／TVBS

新光醫院精神科病房主任潘嘉和指出，手機成癮對不同人可能表現為不同形式，如遊戲成癮或影音觀賞成癮。成年人通常有一定的自我控制能力，但兒童或未成年人的自我控制力相對不足，父母應及早注意並做適當控制和教育。醫師建議，特別是在學習階段的孩子，應適時遠離3C產品，多接觸人群或大自然，以降低過度使用科技引發的壓力和焦慮，提升專注力。

更多 TVBS 報導

「Z世代與α世代來了！」專注力恐崩潰 不問師長只問ＡＩ解惑

Z世代茶水間「像學新語言」！48%上班族寧用訊息溝通 專家揭關鍵

墨西哥Z世代不滿政府 數千上街抗議毒品暴力與安全政策

台青年失業率破12%！Z世代求職不單求穩 專家揪「3致命因素」

