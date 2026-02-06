滑世代精準護眼：葉黃素先驅揭祕吸收關鍵

FloraGLO®葉黃素原料取自非洲萬壽菊。（圖/Kemin提供）





然而，葉黃素並非「有吃就好」，真正影響效果的，往往在於原料來源、吸收型態與製程穩定性。作為全球第一家投入人用葉黃素研發的原料商，Kemin 憑藉 30 年技術累積，成為國際藥廠與大型品牌指定合作的關鍵供應商。





葉黃素成為藍光與抗氧化的第一道防線





對於葉黃素的使用效用，Kemin 資深業務經理謝宜穎指出，葉黃素會隨血液循環進入眼睛，集中存在於水晶體、視網膜與黃斑部，其中黃斑部更是葉黃素儲存濃度最高的關鍵區域。





根據現有科學資料，葉黃素在眼睛中主要發揮兩大功能，其一是吸收高能量藍光，降低藍光直射視網膜所帶來的刺激；其二則是透過抗氧化作用，清除自由基，減少眼部細胞因氧化而受損。當葉黃素攝取不足時，長期藍光累積所產生的自由基，可能進一步提高白內障、視網膜與黃斑部病變的風險。





尖端技術開發 確保營養精準吸收





市面上不少產品仍使用酯化型葉黃素，需搭配大量油脂才能吸收。Kemin 為確保消費者能精準吸收，旗下的「FloraGlo®葉黃素」領先全球開發純化技術，搭配專業造粒與包覆技術提升穩定性，使純化後的游離型葉黃素，可被人體直接吸收，不受年齡與飲食影響。





臨床試驗顯示，FloraGlo®葉黃素產品，其生物利用率較主流酯化型原料高出約 23%，並顯著優於其他游離型產品。





保健食品一顆含量 約等於破百台斤雞蛋





不少民眾以為透過飲食即可補充葉黃素，但實際上難度極高。葉黃素主要存在於深綠色蔬菜與蛋黃中，美國科學研究建議攝取量為10mg，以全雞蛋而言，每日需食用超過3,600顆才可能達到建議攝取量。





然而經研究顯示，國人飲食結構中，未補充保健產品者，每日葉黃素與玉米黃素攝取量平均小於1mg，與國外科學研究建議量仍有顯著差距，使高吸收率保健產品成為更有效率的選擇。





從源頭控管 打造人用等級原料





談及葉黃素保健產品之品質差異，謝宜穎強調，關鍵在於原料是否自源頭即受到完整控管。FloraGlo®葉黃素原料取自非洲萬壽菊，並於印度設有獨家合作農場，從種植階段即針對農藥使用、土壤條件及重金屬風險進行嚴格管理，確保每一批原料皆符合人用等級標準。





謝宜穎進一步說明，用於人用營養素的萬壽菊，無論在安全性或純度要求上，皆與觀賞用或飼料用途存在明顯差異，必須自栽種源頭即符合高規格標準，才能作為高品質葉黃素的穩定原料。





全齡臨床支持 站穩高端市場





目前FloraGlo®葉黃素已累積超過 100 篇臨床安全性研究支持可應用於孕期、嬰幼兒、青少年至高齡族群，是少數具備全齡人體試驗支持的葉黃素原料，成立 30 年來，合作客戶遍布全球。謝宜穎強調，Kemin 以品質、安全與科學實證為核心，持續定義高端葉黃素原料的產業標準。



