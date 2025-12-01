滑交友軟體氣炸！工程師翻譯「女生自介5條件」：找飯票？一票人笑翻

生活中心／王文承報導

他發現交友軟體上有99.999%的女生自介都一樣，寫著喜歡美食、旅遊，追求生活儀式感，這讓他忍不住質疑，所謂的「上進心」無非是找長期飯票，支撐她們精緻窮的生活。(示意圖／翻攝自pixabay)

現今許多人選擇在交友軟體尋找另一半，但不少人會在自我介紹欄位提出離譜的要求。一名工程師吐槽，他發現交友軟體上有99.999%的女生自介都一樣，寫著喜歡美食、旅遊，追求生活儀式感，甚至備註「希望另一半有上進心」，這讓他忍不住質疑，所謂的「上進心」無非是找長期飯票，支撐她們精緻窮的生活。

女生交友軟體自介5條件 工程師吐槽找長期飯票



一名網友在網路論壇《PTT》發文表示，自己閒來無事滑交友軟體，竟發現幾乎所有台女自介都寫著「喜歡旅遊✈／美食／健身／追求生活儀式感」，並備註「希望另一半有上進心、甚至比我強」。原PO坦言，看完後差點把手上的無塵室乖乖捏爆，也忍不住質疑：「這邏輯是不是哪裡怪怪的？」

廣告 廣告

他怒噴，不少人嘴上說愛旅行，實際上卻是在日本藥妝店掃貨，或在環球影城戴瑪利歐帽自拍。至於所謂的「美食」，從來不是巷口 30 年的老店，而是搶破頭才能訂到、一人 6 千元起跳的 Omakase。「海膽要疊得跟 101 一樣高，盤子要比我的臉還大，重點是結帳時，妳的錢包就像在坐月子一樣，死都不肯出來見客，這時候妳的兩性平權突然斷線，這餐變成男生該付的情緒價值稅。」

不僅如此，原PO認為，女生口中的「男生要有上進心」，直白翻譯就是「你要有能力負擔我的消費升級」，所有儀式感與精緻生活的底層邏輯，其實都是「鈔能力」。

最後，他哀怨直呼：「肥宅工程師的上進心，就是為了讓妳們有錢去體驗人生，然後在我們爆肝過勞死之後，拿著遺產去養健身房教練？」

貼文曝光後，引起網友熱議，紛紛大讚原PO的分析精確，「台灣女子圖鑑」、「台灣女生自介，你分析的太好了」、「台女不只不自己出錢還要吸男生的錢」、「我相信還有一半以上的女性都是正常的，只是少部分的精緻女性真的是在那邊整天餵」、「謝謝翻譯」、「你的上進心=她不用工作」、「太粗暴但文筆真不錯」。

更多三立新聞網報導

台北跨年卡司慘輸？她喊1縣市陣容贏麻了！一票人驚呆：實力強到沒朋友

跨年搭車不尷尬！北捷詢問處可索取「這2小物」 一票人驚呆：貼心服務

台美關稅協議談判倒數 龔明鑫再次強調：有信心調降且不疊加

減班休息統計人數出爐！勞動部曝補貼申請方式 每月可領1.7萬

