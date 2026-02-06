滑人力銀行「看到自己的職缺」他憂：資遣前兆？過來人曝經驗談

年後轉職潮逐漸升溫，許多民眾已經開始準備履歷，打算年後跳槽，有網友也發現，自己的職位在人力公司開了新職缺，讓原PO忍不住擔憂「是要被資遣的前兆嗎？」引發討論。

許多民眾打算等年後轉職，有網友也在論壇Threads發文，表示最近發現公司在人力銀行上新開了自己職位的職缺，對此原PO坦言不免感到擔憂，「是要被資遣的前兆嗎？」

有網友建議原PO做好心理準備「那你禮尚往來更新履歷，等他資遣你的時候你也有準備」、「履歷打開～」、「如果沒有要擴編就是要被取代了，可以想好備案...」、「記得要拿非自願證明喔」、「記得拿資遣費跟非自願離職」。

也有網友提出不同看法「為什麼不是擴編？」、「以前我看到自己職聘也是一樣想法，後來想想，也許公司要擴大發展，這樣想就好過了」、「人力銀行有時會做免費的徵才廣告，就是事實上公司沒開這個缺，免費放3個月...」、「不好說，有可能是公司求曝光的手段之一，不一定是真的要徵人」。

也有網友分享類似經歷「我也遇過，然後人力銀行幫公司自動媒合的名單裡面赫然出現我的資料。然後那個人資真的聯絡我去面試，社會就是這樣：老闆永遠不喜歡已經拿到手的，永遠都覺得更棒的還沒來」、「好好笑，我跟你一樣，昨天才看到職缺被開起來」、「我之前也看過，沒過多久就被資遣了哈哈」、「我公司長年開我職位的職缺，我只想說拜託快來」、「我也遇過，但不知道是後來停止擴編還是招不到人，不了了之」。

撰稿：吳怡萱






