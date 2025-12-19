滑到帥哥美女修但幾咧！同ID不同臉就有詐 辨識小撇步看過來

〔記者許國楨／台中報導〕滑手機看到帥哥美女主動徵友，別急著心動先冷靜三秒；台中市第五分局提醒民眾，網路交友詐騙常利用「美照、甜文字」包裝，只要記住三個原則，先看帳號再看臉、覺得怪就先停、一談到錢立刻封鎖，就能大幅降低受騙風險，避免假交友演變成真匯款。

近期一名陳姓男子就因此噴飛200多萬元，直到準備再匯款時才被攔阻，第五分局查證，該交友社群內多名「美女」外貌不同，使用的卻是同一組LINE與IG帳號，進一步網巡發現，不少社群平台標榜「單身交友」、「認真找結婚對象」貼文，照片不是氣質帥哥就是仙氣美女，但細查後赫然發現，照片人物長相雖不同，但留下LINE或IG帳號卻完全一樣，這正是詐團「工廠式製圖、腳本化發文」典型手法。

只要加好友很快會被引導至「投資詐騙」、「假禮物關稅」等陷阱，從假交友一路變成真匯款，民眾可從下面幾個小撇步分辨：

一、先看ID再看照片：注意是否同LINE或IG ID到處出現，但照片卻都不同人，多半是詐團「批發徵友」，也可以把看到的LINE ID複製下來在社團或平台搜尋一下，會發現一整排「同帳號、不同臉」，就知道哪裡不對勁了

二、覺得內文怪怪先打問號：貼文出現簡體字、工作或所在地點講不清、職業匹配不起來、條件前後矛盾，八成是腳本複製貼上出包。

三、聊沒幾句就喊「小親親」、「寶貝」，或以送禮物為由要求付關稅、甚至要求週轉或投資，請立刻封鎖，避免傷心又傷荷包。

