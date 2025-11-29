滑嫩蒸蛋3祕訣！加板豆腐、筍絲、香菇筍一起煮補蛋白質、少膽固醇
夏天食慾不佳？不妨簡單做個蒸蛋好吃又營養！營養師吳映澄分享滑嫩蒸蛋作法，更推薦加入板豆腐、香菇、竹筍等食材，補充優質蛋白質、鈣質，減少膽固醇攝取。
滑嫩蒸蛋3大關鍵
吳映澄指出，蒸蛋除了是料理初學者容易入門的料理外，也非常適合各年齡層補充營養，更是控制熱量又有飽足感的好選擇，但要做得好吃，像餐廳級別的滑嫩蒸蛋，關鍵在於「比例、過濾、火候」3大技巧。
蒸蛋黃金比例是關鍵 蛋液過濾造就絲滑口感
製作完美蒸蛋，首先要掌握黃金比例。吳映澄表示，蛋與水的最佳比例為1:1.5，若想追求更加嫩滑的口感，可調整至1:2。但無論選擇哪種比例，都必須將蛋液攪拌均勻，避免出現「蛋水分離」的雙層混蛋現象。
另一個提升蒸蛋品質的關鍵步驟是過濾蛋液。使用細篩過濾至少1次，能有效去除氣泡和蛋筋，讓口感瞬間升級為絲滑系，彷彿餐廳現做的專業水準。此外，調製蛋液時應使用冷水而非熱水，因為熱水容易使蛋液變成蛋花湯，影響最終的細緻口感。
看更多：海上鮮絹玉子／脂肪肝剋星！蒸蛋、豆腐、海鮮蒸7分鐘搞定護肝餐
火候控制是成敗關鍵 避免蜂巢狀塌陷
蒸蛋過程中，火候控制尤為重要。吳映澄建議，水滾後應改用中小火蒸約8~15分鐘。若火力過大，容易導致蒸蛋出現蜂巢狀孔洞，甚至整鍋蛋像「打雷」一樣塌陷，影響美觀與口感。
從營養角度來看，雞蛋本身就是高生物價的優質蛋白來源。吳映澄補充，蒸蛋若能搭配蔬菜絲或豆腐一起蒸，不僅能豐富營養價值，還能減少單吃蛋時的膽固醇攝取量，讓這道料理更加健康均衡。
豆腐蒸蛋增添植物性蛋白質
想要提升蒸蛋的營養價值，加入豆腐是絕佳選擇。製作方法簡單：將2顆雞蛋拌打均勻後，加入1.5倍的水並均勻過篩，再將適量豆腐切小塊或壓碎拌入蛋液中，倒入耐熱容器後以中火蒸15分鐘（快速爐約8分鐘）即可。
吳映澄指出，豆腐是優質的植物性蛋白來源，特別適合素食者或動物性蛋白攝取較少的族群。傳統板豆腐更富含鈣質，有助於維持牙齒與骨骼健康。蒸蛋加入豆腐不僅增加營養密度，也很適合牙口不佳或年長者食用。
三絲淋蒸蛋 色香味營養全升級
若想讓蒸蛋更加豐富多元，三絲淋蒸蛋是另一種美味選擇。做法是先在鍋中加入少許油，炒香香菇絲、筍絲和紅蘿蔔絲，再加入適量調味料小火煮熟，最後將這些絲料（可稍微勾芡）淋在蒸好的蛋上，約6～7分滿即可。
吳映澄建議，若食用者沒有牙口不佳或咀嚼困難的情況，可搭配紅蘿蔔、香菇、竹筍、青花菜等蔬菜絲一起烹調。這些蔬菜富含膳食纖維、維生素與多種植化素，不僅能讓蒸蛋的營養更均衡，也能強化食物的色澤與口感，有效提升進食意願。
看更多：膽固醇太高別吃這種雞蛋！小心氧化膽固醇增加 血管發炎又變硬
◎ 圖片來源／翻攝自吳映澄營養師臉書
◎ 資料來源／吳映澄營養師
更多健康2.0報導
韓國心理師分享健康人際關係3大重點！擺脫關係倦怠、不再越線
日本清潔專家分享電風扇清潔妙招！超簡單徹底清潔方法、延長電風扇壽命
81歲不用看護的祕密！歸亞蕾天天「做這事」 自爆比年輕人還健康！
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
雞蛋價差4倍有原因！研究：選錯恐讓身體慢性發炎
雞蛋價格從一顆不到5元到超過20元不等，價差懸殊讓消費者疑惑：貴的雞蛋真的比較好嗎？藥師蔡佩玲指出，研究顯示放牧蛋比籠養蛋含有高出3倍的Omega-3脂肪酸，且Omega-6含量較低，長期食用Omega-6過高的雞蛋可能導致身體陷入慢性發炎狀態，建議民眾優先選擇放牧蛋或有機蛋，以攝取更優質的營養。中天新聞網 ・ 1 天前
別只煮高麗菜！吃火鍋配「平民人蔘」：抗癌、保肝
天氣逐漸變冷，正是吃火鍋的季節。營養師老辜建議，煮火鍋時常吃高麗菜、青花菜等十字花科蔬菜，其含有芥子酵素，但會因久煮而減少，可以搭配白蘿蔔泥，生的白蘿蔔富含活性芥子酵素，正好能補足其缺口。另外，白蘿蔔還富含維生素C、葉酸、鉀、膳食纖維。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不只致癌！狂吃炸雞排害中風、心梗 營養師揭「別加1配料」：吸油炸彈
不少人愛吃炸雞排，既解饞又紓壓，但攝取過多油脂恐影響健康。營養師高敏敏提到，炸雞排是高油、高鈉、高熱量三大炸彈，長期吃下來，會造成血管硬化、提高致癌風險、囤積脂肪、加重腎臟負擔、增加心血管疾病風險，另外，也不建議加九層塔，容易吸油，搭配在一起吃，會攝取太多油脂。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
過度「清淡早餐」恐引膽結石！醫揭危害：血糖如雲霄飛車
過度執行「早餐吃得清淡」這種飲食習慣可能對身體造成嚴重傷害，可能導致油脂、蛋白質及多種營養素攝取不足，進而引發膽結石、肌少症、免疫功能危機，甚至造成血糖劇烈波動。中天新聞網 ・ 1 天前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 週前
吃火鍋別忘了蘿蔔泥！營養師曝「葉類」類黃酮是根部4倍
冬季天氣寒冷，吃火鍋時最好搭配白蘿蔔泥，因為火鍋常見的高麗菜等十字花科蔬菜，其芥子酵素會因長時間烹煮而減少活性，而生的白蘿蔔正好能彌補營養缺口。中天新聞網 ・ 1 天前
國民美食上榜！醫揭「10大傷腎食物」 第一名很多人愛
現代人生活忙碌，又經常吃外食，不只營養不均，還可能傷害腎臟。腎臟科醫師洪永祥列出10大傷腎食物，例如早餐穀物，看似健康卻是傷腎地雷，恐添加甜味劑與食用色素，第一名則是珍珠奶茶，珍珠屬於澱粉類，又經常裹上糖水，長期飲用會提高糖尿病、高血壓、脂肪肝等慢性疾病風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
久坐傷血管 健身族難逃！英研究：喝可可、綠茶可「抵銷」傷害
久坐是現代人的健康大敵。英國伯明罕大學（University of Birmingham）最新研究發現，長時間坐著會迅速損害血管功能，即便平時體能良好者也難倖免。但科學家發現簡單解方：在久坐前攝取富含「黃烷醇」（flavanols）的食物，如熱可可、綠茶，竟能有效抵銷這種血管損傷。自由時報 ・ 19 小時前
男子血紅素僅11.5 醫苦勸檢查成功揪大腸癌第三期
一位男士因血紅素僅11.5 g/dL而就診，雖然數值只是略低，但結合CEA腫瘤指標達8 ng/mL的異常，最終經檢查確診為大腸直腸癌第三期，所幸及時治療後恢復健康。中天新聞網 ・ 19 小時前
別再怪油脂 醫揭血管堵塞真凶！幾乎餐餐都在吃
減重醫師蕭捷健近日顛覆眾人觀念，指出大家老是把「油」當成血管堵塞的頭號戰犯，可是真正的禍首是精製澱粉與糖。他將血管內壁比喻成家裡的不沾鍋塗層，本來超光滑，結果一堆精緻澱粉吃下肚，引發劇烈的血糖波動與發炎反應，導致血管內壁粗糙受損，一旦「破皮」，壞膽固醇（低密度脂蛋白）就很容易黏上去，變成血管塞車的起點。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
B群吃多恐神經受損 澳洲管制「高劑量B6」逾50毫克需藥師同意
維生素B群是許多民眾家中必備的保健食品，但攝取過量恐對神經系統造成永久傷害。澳洲藥物管理局（TGA）因接獲數百起與長期服用維生素B6有關的神經損傷報告，近期宣布將祭出嚴格管制：自2027年6月起，凡每日建議劑量中B6含量超過50毫克（mg）的產品，將禁止在一般貨架販售，改列為需經藥劑師諮詢才能購買的自由時報 ・ 19 小時前
糖尿病年輕化！ 控糖應注意飲食、運動、末梢血液循環
市面上常見魚油、納豆和精氨酸可幫助清除血栓；銀杏葉萃取物則能幫助促進血液循環，若針對改善末梢血液循環的產品，張鳳梅藥師舉例民眾耳熟能詳的循利寧，擁有專利萃取技術的標準化製程，品質有保障；活性有效成分明確，劑量和質量相對穩定；以及產品療效有科學數據的醫療實證支持。NOW健康 ・ 1 天前
酪梨、核桃是優質油脂來源！不吃油易老化且增膽結石風險
許多人為了減肥而完全不敢攝取油脂，但無毒教母譚敦慈表示，油脂是身體必須營養素，不可以無油飲食，建議可攝取酪梨、堅果等優質油脂，並提醒「不要不吃油，這樣會老很快，還會精神不好與增加膽結石風險。」中天新聞網 ・ 1 天前
抗老必吃 5 大營養素！茄紅素、麩胱甘肽、膠原蛋白、兒茶素一次看
想讓肌膚緊緻透亮、身體保持年輕，其實不只靠保養品，更要從日常飲食補充「抗氧化營養」。這些營養素能幫助清除自由基、延緩細胞老化、強化肌膚防禦力，讓皮膚看起來更明亮、身體也能保持更健康。以下整理抗老營養素及其天然食物來源，讓你從餐桌上開始養顏與保健。 茄紅素：強效抗氧化，淡化暗沈與斑點 茄紅素是一種重要的抗氧化物，能減少自由基對細胞造成的傷害，不僅有助降低癌症風險，也能抵禦紫外線傷害，改善皮膚暗沈、減少斑點。 富含茄紅素的食物：胡蘿蔔、紅椒、番茄、石榴、葡萄柚、西瓜。 麩胱甘肽：體內排毒必備，維持年輕狀態的重要元素 麩胱甘肽是人體自然生成的有機硫化物，但會隨年齡上升而逐漸下降。它能協助肝臟排毒、減少細胞氧化、提振皮膚狀態，是維持年輕的重要因子。值得注意的是，維生素C與維生素E能提升其穩定度，因此可以一起攝取。 富含麩胱甘肽的食物：雞肉、雞肝、豬肝、鮪魚、小麥胚芽、酵母、蘆筍、黃瓜、菠菜、花椰菜、馬鈴薯（帶皮）、酪梨、葡萄柚、草莓、柳橙、番茄。 膠原蛋白：維持彈性與支撐度的關鍵修復蛋白 膠原蛋白是人體含量最豐富的蛋白質之一，支撐皮膚、眼睛、骨骼、肌腱及內臟等組織。隨著年齡增長，膠原蛋白流失會常春月刊 ・ 23 小時前
「吸油魔王」九層塔炸後熱量翻倍！油脂攝取過量危害大
鹹酥雞與炸九層塔被許多人視為絕配，然而營養師卻提出警告，九層塔在油炸過程中會吸收大量油脂，與本就高油脂的炸物一同食用，恐使油脂攝取量過高，對健康造成嚴重負擔。中天新聞網 ・ 20 小時前
10大傷腎食物名單曝光！珍奶居冠、拉麵排第二
台灣長期位居全球洗腎人口比例最高國家之列，腎臟科醫師洪永祥提醒，許多民眾日常飲食中的常見美食，實際上都是默默傷害腎臟的「隱形兇手」。他在《健康e起聊》節目中公開了國人最常食用卻最傷腎的十大食物排行榜，令人震驚的是，排名第一的竟是堪稱國民美食、許多人每天都會喝的珍珠奶茶。中天新聞網 ・ 22 小時前
台北喜來登請客樓「金蟹宴」8道必吃菜單！辣炒帝王蟹蒜香濃郁，熟醉甘甜、川味椒麻交織鮮美層次
隨著入秋冷空氣報到，正是吃秋蟹的大好時機！榮獲米其林一星肯定的米其林一星餐廳《請客樓》，即日起推出期間限定的「金蟹宴」！與常見傳統的清蒸或白灼不同，此次以「川味」為主題，讓大嗑螃蟹同時品味椒麻、蒜香、微醺酒味的交織出的極鮮美味，值得吃貨們一marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前