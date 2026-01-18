滑手機上廁所、用力大便都錯了！恐長痔瘡傷骨盆底肌肉

重症醫師黃軒指出，許多人每天排便卻總覺得不乾脆、不舒服，甚至出現痔瘡、腹脹或反覆感染等問題，多數人會歸咎於食物、腸胃、年紀或壓力，卻很少反思自己的如廁方式是否正確。

關於常見的錯誤習慣，黃軒指出，許多人坐上馬桶後就不想起來，手機一滑就是十分鐘。（示意圖／Pixabay）

黃軒提到，臨床上常見患者離開廁所時感到悶、累或有火氣，檢查後往往沒有異常，也說不上便秘或腹瀉。他表示，問題通常不在腸道本身，而是每天反覆訓練腸道的方式出了錯，強調排便其實是一門需要學習的學問。

關於常見的錯誤習慣，黃軒指出，許多人坐上馬桶後就不想起來，手機一滑就是十分鐘。他解釋，這看似在等便意，實際上是讓肛門血管持續處於高壓狀態，長期下來容易累積成痔瘡、下墜感或裂傷等問題，強調血管會記仇。

除了排便方式，黃軒也提醒擦拭方向的重要性。（示意圖／Pixabay）

黃軒也提到，從小被教導「要出來就要用力」的觀念其實有問題。他說明，憋氣出力不是幫忙，而是把壓力施加在骨盆底與直腸靜脈上，短期或許沒事，長期卻可能導致排便失調，甚至影響排尿與骨盆支撐功能，真正順暢的排便靠的不是力氣而是協調。

除了排便方式，黃軒也提醒擦拭方向的重要性。他表示，這看似生活瑣事，卻是泌尿道感染與肛周皮膚炎的重要來源之一，方向錯誤會將細菌帶到不該去的地方。此外，他也強調如廁後洗手不能只是沖過水，因為糞便藏有病毒與細菌，洗不乾淨會把風險帶回整個生活圈。

黃軒解釋，腸道其實很誠實，不會立刻抗議，只會在年復一年錯誤使用後慢慢變得不配合。（圖／Photo AC）

黃軒解釋，腸道其實很誠實，不會立刻抗議，只會在年復一年錯誤使用後慢慢變得不配合。他指出，越是硬來腸道越固執，越是放鬆它越願意合作，這是反射神經與肌肉協調的生理結果。

黃軒最後提醒，上廁所是每天都在重複的生理訓練，錯一次身體不會說話，但錯十年它會用不適提醒你，有些不舒服是多年來被忽略的習慣累積的結果。

