「滑手機入睡」正悄悄傷害健康 糖尿病風險增 67%
天氣轉涼，很多人喜歡洗完澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。這樣的習慣看似無害，但其實是默默在幫讓身體累積風險。新竹初日診所院長魏士航醫師指出，研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！
這項刊登於《The Lancet Regional Health – Europe》的研究，由英國生物樣本庫蒐集近8.5 萬名受試者、追蹤長達近 8 年。研究團隊以光感測器記錄受試者夜間光線暴露量。結果發現，夜間暴露於光線越多，罹患第二型糖尿病的風險越高。若與在完全黑暗環境下睡眠的人相比，暴露在最亮光線環境的族群，風險更是整整高出整整 67% 。
魏士航醫師解釋，夜晚的人造光（LAN, Light At Night），包含手機、平板、電視螢幕光及室內照明與路燈光污染等，會干擾體內的生理時鐘，抑制褪黑激素分泌，讓身體無法進入休息狀態，進而影響胰島素敏感性與血糖代謝。如果又習慣晚睡或睡眠時間不固定，身體長期在半休息、半清醒的代謝狀態中運作，糖尿病風險自然提高。
許多人以為控制飲食與運動就能穩定血糖，但夜間光線干擾也是「隱藏的破口」。當身體的晝夜節律被打亂，不僅會睡不好，還會影響白天精神與食慾，讓人更容易攝取過多熱量，導致體重上升與代謝惡化。良好的睡眠與環境光線管理，應與飲食和運動並重，才能真正維持血糖穩定。
想讓打亂的生理時鐘重新回到健康節奏？魏士航醫師建議可從 4 個方向調整：
1、營造適合的睡眠環境
保持臥室黑暗，必要時使用遮光窗簾或眼罩，並確保室溫舒適，有助於褪黑激素正常分泌與深層睡眠。
2、控管電子產品使用時機
睡前一小時盡量遠離手機、平板或電腦等螢幕，減少藍光暴露。若無法避免，可開啟夜間模式或使用藍光濾鏡眼鏡，以降低對大腦的刺激與對入睡的干擾。
3、提升白天的光照與活動量
白天多接觸自然光、保持規律運動，除了能幫助生理時鐘「重新校準」，也可促進能量代謝，有助改善夜間睡眠品質。
4、調整飲食節奏與內容
白天攝取足夠蔬菜與蛋白質，避免高油、高糖、高脂食物，穩定血糖曲線。睡前 2 至 3 小時不進食，減少夜間代謝負擔。
魏士航醫師提醒，當燈光暗下，身體的修復才真正開始。若在改善飲食與作息後，仍持續出現入睡困難、晨起口渴、疲倦或體重上升的情況，就建議進一步到醫療院所進行代謝檢查，找出血糖與睡眠節律失衡的根本原因，及早擬定治療方向。
延伸閱讀
TPBL/一場沒打就離開台灣 攻城獅宣布和力獅分道揚鑣
台八女星顏曉筠林口拍戲途中遭撞飛 左肩韌帶斷裂
NBA/金塊慘了！兩大先發都掛 戈登右腿拉傷恐缺陣6周
其他人也在看
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 14 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢
很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 5 小時前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 4 小時前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 42 分鐘前
大腸癌發生率持續攀升！醫：很多人以為只是「腸胃不好」
大腸癌發生率持續攀升，忽視預防可能造成嚴重後果。黃士維醫師分享大腸癌預防的五大正確觀念，強調飲食習慣、運動強度、篩檢標準、生活習慣及腸道症狀警訊的重要性。中天新聞網 ・ 2 小時前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 1 天前
「喀」一下扳機指！台南8旬婦手指長期痛到崩潰 靠1招2個月成功緩解
台南一名83歲陳姓婦人雙手手指長期疼痛，吃飯、拿物都十分吃力，前往台南市立醫院中醫部就診，診斷發現此為俗稱的「扳機指」，主要因手指肌腱過度使用導致發炎腫脹，使肌腱在滑過腱鞘時被卡住，經過針灸治療治療後，已經大幅改善，重拾日常自理能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 5 小時前
民國75年前出生看過來 全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位
【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前
12歲童喝雞湯出事！體重「飆破75公斤」險痛風
日前中國一家醫院揭露病例，有位12歲男童身高148公分、體重75.6公斤，他肚子腫大、體內尿酸嚴重超標，經詢問發現，男童把含糖飲料當水喝，家長還想幫他補營養，頻繁熬雞湯「吃補」，長期下來導致男童患上高尿酸血症，如果該症未改善，進而讓尿酸鈉鹽沉積在關節腔內，就會造成關節疼痛甚至變形，惡化成痛風，所幸即時治療讓男童無大礙。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
哈佛大學推薦5種運動！走路也入榜 改善頻尿、降膽固醇快試試
運動有益健康，尤其年紀漸大更需要運動調節身心。哈佛大學醫學院推薦5項適合一般人的健康運動，不但可瘦身減重、強健骨骼、改善平衡，還能延緩記憶力衰退，年長也適合。 哈佛大學醫學院列出有益健康的5項運健康2.0 ・ 1 天前
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素
很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收其實深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
久坐族恐變H型臀！營養師揭「吃4食物」 提臀、防脂肪堆積
現代人生活忙碌，長時間久坐、少運動，恐加速臀部老化。營養師高敏敏列出4種臀部老化常見類型，例如V型臀，常出現於年紀較長者，臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，還有H型臀，久坐族、缺乏運動者最容易中，建議多攝取蛋白質、優質碳水化合物、蔬果、健康脂肪，並搭配提臀運動，有助於維持臀肌緊實。三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前
腎臟病患福音？研究揭「乳鐵蛋白」可延緩病況
慢性腎臟病是全球重大公共衛生問題，患者常伴隨糖尿病、高血壓與血脂異常等併發症。一項研究指出，乳鐵蛋白因其抗氧化及抗發炎特性，可能對慢性腎臟病患者帶來保護作用。中天新聞網 ・ 54 分鐘前
把握帶狀皰疹治療黃金72小時！神經內科醫：錯過就可能痛一年
「醫師，我這幾天背後痛得像被火燒！」當病人掀開衣服，一條沿肋骨排列的紅疹與水泡出信傳媒 ・ 17 小時前
不想吃毒下肚？醫示警：帶皮水果最易誤食農藥
蔬果富含維生素C與抗氧化物質，對健康有諸多益處，但若清洗不當，可能讓農藥殘留物隨著食用進入體內。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，百香果、荔枝、龍眼、香蕉、西瓜及木瓜等帶皮水果，也需徹底清洗，避免在剝皮過程中，手上的農藥殘留轉移至果肉，影響健康。中天新聞網 ・ 1 天前