滑手機到睡著超傷身！研究：糖尿病風險恐升67％

習慣滑手機滑到睡著，小心糖尿病悄悄找上門。英國研究指出，夜晚待在明亮環境的時間愈久，罹患第二型糖尿病風險愈高。新竹初日診所院長魏士航表示，想預防糖尿病、改善睡眠品質，4招必學。

天氣轉涼，很多人喜歡洗完澡，鑽進被窩滑手機、追劇，不知不覺就在光亮的環境中睡著。這樣的習慣看似無害，但其實是默默累積身體風險。

沒關燈就睡，糖尿病風險上升67％

新竹初日診所院長、家醫科醫師魏士航表示，ㄧ項刊登於「The Lancet Regional Health – Europe」的研究，從英國生物樣本庫蒐集近8.5萬名受試者，追蹤長達近8年。

研究團隊以光感測器記錄受試者夜間光線暴露量。結果發現，夜間暴露光線愈多，罹患第二型糖尿病的風險愈高。若與在完全黑暗環境下睡眠的人相比，暴露在最亮環境的族群，風險高出67％。

夜間人造光干擾內分泌，影響血糖代謝

魏士航解釋，夜晚的人造光，包含手機、平板、電視螢幕光及室內照明與路燈光污染等，會干擾體內的生理時鐘，抑制褪黑激素分泌，讓身體無法進入休息狀態，進而影響胰島素敏感性與血糖代謝。

如果習慣晚睡或睡眠時間不固定，身體長期在半休息、半清醒的代謝狀態中運作，糖尿病風險自然提高。

許多人以為控制飲食與規律運動就能穩定血糖，但夜間光線干擾是常被忽略的破口。當身體的晝夜節律被打亂，不僅會導致睡眠品質降低、沒精神，還會影響食慾，更容易攝取過多熱量。良好的睡眠與環境光線管理，應與飲食和運動並重，才能真正維持血糖穩定。

4招預防糖尿病，打造深層睡眠

想讓打亂的生理時鐘重新回到健康節奏？魏士航建議可從4個方向調整：

1. 營造適合的睡眠環境

保持臥室黑暗，必要時使用遮光窗簾或眼罩，並確保室溫舒適，有助於褪黑激素正常分泌與深層睡眠。

2. 控管電子產品使用時機

睡前1小時盡量遠離手機、平板或電腦等螢幕，減少藍光暴露。若無法避免，可開啟夜間模式或使用藍光濾鏡眼鏡，以降低對大腦的刺激與對入睡的干擾。

3. 提升白天的光照與活動量

白天多接觸自然光、保持規律運動，除了能幫助生理時鐘「重新校準」，也可促進能量代謝，有助改善夜間睡眠品質。

4. 調整飲食節奏與內容

白天攝取足夠蔬菜與蛋白質，避免高油、高糖、高脂食物，穩定血糖曲線。睡前2～3小時不進食，減少夜間代謝負擔。

魏士航提醒，當燈光暗下，身體的修復才真正開始。若在改善飲食與作息後，仍持續出現入睡困難、晨起口渴、疲倦或體重上升的情況，就建議進一步到醫療院所進行代謝檢查，找出血糖與睡眠節律失衡的根本原因，及早擬定治療方向。

