滑手機害脖子酸？新研究曝「2行為」才是兇手：很多人搞錯

想到脖子痠痛，很多人會直覺認為是滑手機導致的「手機頸」，但醫師王思恒表示，最新研究發現，造成脖子痠痛的原因，並非長期低頭造成，而是「睡眠品質不佳」及「身體活動不足」。因此，民眾下次感覺脖子痠痛時，與其買姿勢矯正器，不如改善自己的睡眠品質與多運動。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，一篇發表在《巴西物理治療期刊》的大型縱向研究 ，花了一年時間追蹤了近 400 名一開始「沒有」脖子痛的人。研究人員用精密的儀器，客觀測量其滑手機時脖子到底有多彎。一年後，結果相當令人驚訝。

「手機頸」角度最大的受試者，並沒有比其他人更容易脖子痛，真正造成脖子痠痛的原因其實是睡眠品質不佳與身體活動不足。

王思恒表示，手機頸或姿勢不良，確實會對人的脖子造成壓力，但是人是否會感到疼痛，關鍵在於平常自己的健康存摺，即充足的睡眠和規律的運動。若人睡得好、動得夠，健康存摺的數字就高。即使低頭滑手機，人也完全扛得住，它有足夠的資源去修復和應對。這就是為什麼有些人姿勢再差也不會痛。

「相反地，如果人長期睡不好，又不運動，人的健康餘裕就見底了。」王思恒表示，這時候，手機頸這個小小的壓力，就成了壓垮人的最後一根稻草。人體再也扛不住了，只好用疼痛來發出求救訊號。

他表示，民眾下次脖子痠痛時，與其花錢買各種昂貴的「姿勢矯正器」，不如先問問自己，「昨晚睡飽了嗎？」 、「這週有流汗運動嗎？」。把時間和精力，投資在真正能幫你「儲值健康餘裕」的地方，而非只是再怪姿勢了。

