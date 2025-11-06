滑手機害脖子酸？新研究曝「2行為」才是兇手：很多人搞錯
記者施春美／台北報導
想到脖子痠痛，很多人會直覺認為是滑手機導致的「手機頸」，但醫師王思恒表示，最新研究發現，造成脖子痠痛的原因，並非長期低頭造成，而是「睡眠品質不佳」及「身體活動不足」。因此，民眾下次感覺脖子痠痛時，與其買姿勢矯正器，不如改善自己的睡眠品質與多運動。
復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，一篇發表在《巴西物理治療期刊》的大型縱向研究 ，花了一年時間追蹤了近 400 名一開始「沒有」脖子痛的人。研究人員用精密的儀器，客觀測量其滑手機時脖子到底有多彎。一年後，結果相當令人驚訝。
「手機頸」角度最大的受試者，並沒有比其他人更容易脖子痛，真正造成脖子痠痛的原因其實是睡眠品質不佳與身體活動不足。
王思恒表示，手機頸或姿勢不良，確實會對人的脖子造成壓力，但是人是否會感到疼痛，關鍵在於平常自己的健康存摺，即充足的睡眠和規律的運動。若人睡得好、動得夠，健康存摺的數字就高。即使低頭滑手機，人也完全扛得住，它有足夠的資源去修復和應對。這就是為什麼有些人姿勢再差也不會痛。
「相反地，如果人長期睡不好，又不運動，人的健康餘裕就見底了。」王思恒表示，這時候，手機頸這個小小的壓力，就成了壓垮人的最後一根稻草。人體再也扛不住了，只好用疼痛來發出求救訊號。
他表示，民眾下次脖子痠痛時，與其花錢買各種昂貴的「姿勢矯正器」，不如先問問自己，「昨晚睡飽了嗎？」 、「這週有流汗運動嗎？」。把時間和精力，投資在真正能幫你「儲值健康餘裕」的地方，而非只是再怪姿勢了。
更多三立新聞網報導
減肥不復胖有方法了！新研究揭「它」能讓人吃甜又改善腸道
豆製品害人痛風？醫揭驚人答案：「1水果」真會釀悲劇
沒三高也危險！新研究曝「1處受損」增2倍中風、心梗機率
不是綠色蔬菜！「它」是超級食物、護腦又長壽：每週要吃2碗
其他人也在看
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 11 小時前
網紅公開粿粿「驚天大瓜」！大尺度照外流原因曝 網怒檢舉帳號
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌「棒棒堂」王子，隨著風波不斷延燒，網紅玉米泉哥自稱有「獨家爆料」，將會在昨（5日）公布，「第一手消息且還沒外流，是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見，但他不方便露面，所以交給我來講。」沒想到最後公布的消息卻是范姜彥豐被粿粿凹錢，網友們大失所望，甚至檢舉帳號，也讓他又補充：「我是真的有被威脅，這個保證的。」鏡報 ・ 9 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 1 小時前
荒唐黃明志／獨家！黃明志私下生活超繽紛！揪好友進行泰國黑暗行程 特愛消費第三性公關
黃明志在馬來西亞涉入護理女神命案，夾雜著毒品與情愛糾葛，但其實黃明志還有個愛情長跑15年的化妝師女友，但身邊的人都知道，黃明志另有其他「玩樂對象」，除了小模、網紅外，據悉他特別喜歡去泰國消費第三性的風俗業者。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 19 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 20 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」 官方提醒4不原則
普發現金1萬元開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」可搶先於今日登記，行政院提醒唯一官網「10000.gov.tw」，千萬別被詐騙集團得手。對此，有不少網友分享相關資訊，並感慨真的會怕，寧願ATM或是跑一趟郵局，就怕1萬元被其他人領走。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
準鳳凰颱風恐襲台！ 氣象專家：11至13日風雨最強烈
關島南方海面的熱帶性低氣壓預計最快今（5）日增強為鳳凰颱風，並可能發展為一個風場廣大且強度高的颱風。氣象專家吳聖宇表示，目前預報路徑不排除登陸台灣，下周二至周四（11至13日）將是風雨影響最劇烈的時期，高壓強弱變化將是決定颱風北轉時間及角度的關鍵因素。中天新聞網 ・ 16 小時前
王子再道歉竟「3度修文」！網抓包「1處」藏玄機
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐近日拍片證實婚變傳聞，指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，昨（4日）晚間王子發布新聲明再次道歉。不過眼尖網友查看該篇貼文編輯紀錄，抓包王子曾3度修改過，狠酸「花錢請律師發聲明函還會打錯字啊」、「軍師幫忙打的，還打錯」、「字中間留空白，人就清白了？」。民視 ・ 18 小時前
神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中
范姜彥豐日前怒控粿粿出軌王子（邱勝翊），當事雙方事後皆承認有踰矩行為，過往良好形象一夕之間全毀，風波持續延燒至今。有網友翻出女方5年前在節目中，曾被命理老師安格斯直指未來會變成「可怕的人」，如今也成了神預言。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 1 天前