滑手機滑出鬥雞眼！醫示警「急性內斜視」病例增：出現3症狀快就醫

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

智慧型手機與平板電腦已成為現代人生活的一部分，但長時間近距離盯著螢幕，可能帶來新的視力危機。眼科醫師指出，近年臨床觀察發現，「急性後天性共同性內斜視」病例逐漸增加，且患者年齡層明顯下降，與長時間使用數位裝置關係密切。《優活健康網》特摘此篇分享鬥雞眼的預防方法。







滑手機滑出「鬥雞眼」



台北市立聯合醫院仁愛院區眼科主治醫師陳少鈞説，所謂「急性內斜視」是指原本視線正常的青少年或成人，突然出現雙眼向內偏斜，也就是俗稱的「鬥雞眼」，並伴隨複視現象，看東西會出現兩個影像。

廣告 廣告

陳少鈞表示，過去此類病例多與神經系統疾病相關，但近年醫學研究發現，長時間、近距離、高強度使用智慧型手機或平板電腦，已成為誘發急性內斜視的重要因素。

當眼睛長時間專注於距離小於30公分的螢幕時，雙眼負責向內聚焦的內直肌會持續收縮，導致調節與輻湊機制失去平衡，久而久之可能演變為持續性的內斜視。





3大警訊應儘速就醫



陳少鈞指出，日本眼科學界對「數位裝置相關內斜視」已有不少研究，結果顯示，青少年使用智慧型手機的時間愈長，急性內斜視的發生率也愈高。

他分享，日本臨床觀察中，不少患者因長時間通勤滑手機或深夜使用手機而發病。類似情況在台灣同樣逐漸增加，甚至有學童因沉迷手機遊戲，在短短幾個月內就出現嚴重複視，不僅影響生活，也干擾學習。

陳少鈞提醒，若出現3大警訊應儘速就醫，包括看東西出現重疊影像、黑眼球明顯向內偏斜，以及立體感下降，例如走路容易絆倒、抓取物品或判斷距離變得困難等。





遵守「20-20-20護眼原則」



為預防此類問題，陳少鈞建議民眾遵守「20-20-20護眼原則」，即每使用電子產品20分鐘，就遠望約6公尺外20秒，讓眼睛適度休息；同時使用手機或平板應保持至少30公分距離，並避免在黑暗環境或深夜長時間滑手機。

他再三提醒，眼睛肌肉就像橡皮筋，長時間緊繃，容易失去彈性。守護視力不只是預防近視，也要留意「眼位偏斜」帶來的視覺與生活困擾，養成良好用眼習慣，才能避免「現代鬥雞眼」悄悄找上門。

（本文獲人間福報授權轉載，原文為：每天10分鐘就能瘦 醫推爬樓梯減脂法）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

為什麼會長針眼？針眼多久才會好？「針眼大全」在家靠4招就能救

眼睛飄黑影、閃光⋯小心飛蚊症「恐1成視網膜剝離」醫教3招救眼



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為滑手機滑出鬥雞眼！醫示警「急性內斜視」病例增：出現3症狀快就醫