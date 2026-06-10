滑手機滑到不想生？美研究驚曝「iPhone是最強避孕器」 揭全球生育率暴跌真相
少子化元凶找到了？全球各國近年來無不絞盡腦汁祭出各項政策，試圖挽救不斷下探的生育率與人口老化危機。過去學界普遍將美國自2007年以來高達22%的出生率跌幅，歸咎於2008年金融海嘯帶來的經濟重創，或是住房成本飆升、女性教育程度提升與避孕措施普及等因素。然而，美國國家經濟研究局（NBER）前天（8日）拋出一份震撼學界的全新研究，直指各國政府可能完全忽略了一個關鍵變數，智慧型手機。
iPhone真的是最強避孕工具？
這份引發熱烈討論的研究報告，直接以「iPhone是避孕工具嗎？」為題。美國密德伯里大學（Middlebury College）經濟學家邁爾斯（Caitlin Myers）與學生胡伯（Ezekiel Hooper）攜手合作，針對2007年第一代iPhone問世後的社會現象進行大數據檢驗。
美國國家經濟研究局如何靠「電信訊號」找出少子化凶手？
由於2011年以前，iPhone在美國市場是由電信業者AT&T取得獨家銷售權，邁爾斯與胡伯便以此為切入點，將「AT&T訊號全面覆蓋的郡」與「訊號微弱或無訊號的地區」進行交叉比對。數據結果赫然發現，擁有iPhone的高訊號覆蓋區，與年輕女性生育率下滑有著驚人的正相關：
15歲至19歲女性： 生育數大幅下降 4.5%至8.0%。
20歲至24歲女性： 生育數顯著減少 3.2%至6.6%。
較年長女性族群： 生育數降幅雖較小，但在統計學上依然呈現具備顯著性的下滑趨勢。
該報告深度剖析背後原因指出，隨著智慧型手機快速占據日常生活，現代人與朋友面對面實體相處的時間急劇萎縮，伴隨而來的是性行為頻率的減少。此外，由於網路上情色消費內容的增加，也極可能成為伴侶現實性行為的替代品。儘管邁爾斯與胡伯強調iPhone並非生育率降低的「唯一元凶」，但智慧型手機絕對在2007年後的少子化浪潮中扮演了極具影響力的角色。
智慧型手機普及引發全球「科技衝擊」？
這波由科技產品帶來的生育阻力，並不僅限於美國本土。美國辛辛那提大學（University of Cincinnati）經濟學家哈德森（Nathan Hudson）與波耶多（Hernan Moscoso Boedo）於今年（2026）5月發表的另一份大型跨國研究，也呼應了這項觀點。
哈德森與波耶多調閱了世界銀行（World Bank）的龐大資料庫，針對全球128個國家的「智慧型手機普及率」與「青少女生育率」進行長期追蹤比較。
結果顯示，一旦某個國家開始普及智慧型手機，其出生率降低的速度就會立刻加快。最令學界訝異的是，這種現象無懼國界之分，無論該國的醫療資源、社會福利、經濟條件或是文化背景有何差異，最終都會走向生育率加速下滑的結局。哈德森與波耶多將此全球共同現象，精準地定調為一場無聲的「科技衝擊」。
儘管這兩份最新研究為全球少子化議題提供了嶄新的科技視角，但部分學者仍抱持著較為保留的懷疑態度。反對觀點認為，若以美國的歷史數據來看，青少女的生育率其實早在1990年代初期就已經出現下滑跡象，這個時間點遠遠早於第一代iPhone與智慧型手機問世的時刻。此外，目前這兩項研究均著重於數據現象的揭露，並未進一步探討各國政府該如何針對這波「科技衝擊」制定實質的催生政策，後續效應仍有待社會各界持續觀察。
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