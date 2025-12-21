滑手機滑到想吐？ 醫示警5大症狀：恐罹「這種病」

滑手機滑到想吐？可能已經罹患眼部疾病了。圖／攝影陳儷文

現在很多上班族都需要長時間盯著螢幕，休息的時候又愛滑手機，過度的使用眼睛，竟然會造成頭暈、噁心、想吐等症狀。眼科醫師粘靖旻提醒，看遠看近都模糊，以為只是近視加深；長時間盯著手機、電腦，眼睛痠痛到不行，這些可能不是單純的用眼疲勞喔，而是「睫狀肌失調」。

五大睫狀肌失調症狀

視力忽遠忽近、對焦困難

明明近視度數沒變，卻常常看不清楚？看遠處模糊、看近處也霧霧的，眼睛需要花很長時間才能對焦。粘靖旻解釋，當睫狀肌過度疲勞，調節水晶體厚度的能力就會下降，導致你無法快速在遠近距離間切換焦距。

眼睛痠痛、脹痛難耐

用眼一段時間後，眼睛深處傳來陣陣痠痛，甚至痛到眉心、太陽穴？粘靖旻說，這是睫狀肌過勞的直接反應，睫狀肌為了維持近距離視物，必須持續收縮、保持緊繃狀態。

閱讀時容易疲勞、字體跳動

看書或看電腦不到半小時就覺得累？明明字體夠大，卻覺得文字好像在跳舞、無法專注嗎？粘靖旻說明，當睫狀肌失調，無法穩定維持近距離對焦，導致影像不斷微幅晃動、忽清忽糊，大腦必須不斷重新處理這些不穩定的訊息，當然很快就感到疲憊。

頭痛、頭暈、噁心想吐

用眼後常常頭痛欲裂？甚至感到暈眩、噁心？粘靖旻提醒，別以為這只是壓力大。睫狀肌失調會透過三叉神經引發「眼源性頭痛」，疼痛從眼窩深處向外擴散到額頭、後腦勺，有時還伴隨肩頸僵硬。

畏光、流淚、眼睛乾澀

突然變得怕光？走到戶外就覺得刺眼、流眼淚？同時眼睛又乾又澀、像進了沙子？粘靖旻說，這是睫狀肌失調合併自律神經失調的複合症狀。睫狀肌由副交感神經控制，當它過度疲勞時，會影響瞳孔收縮和淚液分泌的調節功能。

眼睛是靈魂之窗，如果有以上5種症狀，記得要適度的讓眼睛休息，或者直接到眼科醫生進行治療，千萬不要不當一回事，這樣是會對眼睛造成傷害的。



